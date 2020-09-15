快訊／WTO裁定：川普政府對中國發動關稅戰　違反國際規則

▲WTO認定美國對中國商品課徵關稅的作法違反規則。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

世界貿易組織（WTO）表示，美國川普政府對中國商品課徵關稅的作法違反國際規則。

根據彭博報導，由世界貿易組織3名專家組成的小組15日表示，美國2018年對中國商品課徵關稅的作法違反國際規定。華府至今已經對超過5500億美元的中國商品課徵關稅。

儘管WTO裁定美國違反規定，但由於川普政府已經成功癱瘓WTO的上訴機構，因此華府只需在未來60天內提出上訴，就能有效否決該決議。

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