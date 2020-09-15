嚇唬女友！　男凌晨「大字型」仰躺路中央...30秒後被撞飛遠遠

▲男子躺在路上，瞬間被車撞飛。（圖／翻攝自荔枝視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江省一名男子凌晨跟女友吵架後，覺得心情不爽，想要嚇唬女友，竟然跑到馬路中間「大字躺」，被路過的一輛轎車撞上去，當場飛到數公尺之外。許多網友感到相當氣憤，「司機太衰」、「想死不要害別人好嗎」、「這種應該要被撞者負全責」。

綜合陸媒報導，一名男子11日凌晨來到金華婺城區白湯下線府臨路，果斷地走到了馬陸中央，之後突然身子一轉，就往後仰躺倒地，伸長了四肢呈現「大字型」的狀態。

男子躺了約30秒左右，一輛黑色越野轎車開過來，他側頭看到了靠近的車燈之後，雖然想要起身躲開，但是根本來不及，瞬間就被撞飛出去。事故發生後，越野車司機王師傅立即報警。

王師傅回想，當時原本正常行駛中，突然路上有個人站起來了，反應過來後趕緊踩剎車，但是已經撞上去了，真的是嚇死了。經醫院檢查，被撞男子只是頭部有一些挫傷，並無大礙。

警方透露，被撞男子苟某表示，當晚與女友因為瑣事發生了爭吵，他心裡覺得鬱悶無法排解，「我當時就是賭氣，故意給我女朋友看的，結果沒想到那個車沒看到我，等我想站起來躲避的時候，已經撞上了。還好沒什麼大事。」

民警最終認定，苟某某故意躺在道路上，導致發生交通事故，必需負本次事故的全部責任。

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