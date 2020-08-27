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員警攔贓車開槍打爆16歲少年頭　過失致死二審判5月

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▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲桃園員警開槍不慎擊斃少年，遭判刑5月。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園楊梅警分局警員劉政國，2016年1月攔捕贓車遭拒，因此朝贓車開槍，卻不慎造成副駕駛座的16歲徐姓少年爆頭身亡。員警被依照「業務過失致人於死罪」提起公訴，一審判刑5月。案經上訴，高等法院二審於27日宣判，仍認定劉員有罪，還是判刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

本案發生於2016年1月22日，某中輟生凌晨偷開母親同居人的車輛，搭載同職校的16歲徐姓少年和某少女夜遊。一行人開車來到草湳派出所的轄區，劉員與另2名同事駕車巡邏時，發現車輛已經被報案為贓車，因此示意要求中輟生停車。但中輟生卻加速逃逸，與警車在市區中追逐。

2車在市區狂飆半小時後，中輟生在楊梅區文化街上打燈靠右停車，警車停妥後，劉員下車查看。這時中輟生的車輛突然向前滑動，劉員為免對方逃脫，立刻拔槍擊發。子彈從右後車窗貫入坐在副駕駛座的徐姓少年後腦，徐姓少年送醫急救5天後仍傷重不治。家屬認為警方用槍不當，提出告訴，檢方依照「業務過失致人於死罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定劉員確實用槍不當，逾越必要性，判刑5月。案經上訴，高等法院二審審理時，劉員認罪並當庭向家屬道歉，但家屬不接受道歉。全案於27日宣判，因刑法「業務過失致人於死罪」已於去年修法廢除，因此高院撤銷原判決，改依照「過失致人於死罪」，將劉員判刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

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