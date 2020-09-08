撞死騎士遭訴12天後又撞死行人　藥材送貨員320萬換緩刑3年

記者黃翊婷／台北報導

24歲的丁姓男子原本是藥材送貨員，2018年4月2日不慎撞死一名機車騎士，沒想到被起訴之後，又因為沒有禮讓行人撞死正要過馬路的鄒姓婦人。台北地院法官考量到丁男自首，並賠償320萬元與鄒婦家屬達成和解，日前依過失致死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，全案仍可上訴。

▲丁男開車未禮讓行人，導致鄒婦挨撞身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

據了解，丁男2018年4月2日開車行經新北市中和區民樂路與新生街口，卻在左轉時撞上一名直行的機車騎士，隔年11月28日被新北地檢署檢察官依過失致死罪嫌起訴，沒想到12天之後，又撞死50多歲的鄒姓婦人。

判決書中提到，丁男2019年12月10日晚間7時許開車行經台北市文山區景隆街，卻沒有禮讓走在行人穿越道上的鄒婦，當場把人撞飛。鄒婦因為顱內出血、頭部外傷併主動脈破裂等傷害，導致出血性休克，送醫急救仍宣告不治。

丁男得知自己又闖下大禍，主動向前來醫院處理的警員自首。台北地院法官認為，這起死亡車禍是因為丁男沒有禮讓行人所致，考量到他已經拿出320萬元與死者家屬達成和解，事發之後改當外送員，月收入僅2、3萬元，還有阿嬤需要扶養，最終依過失致死罪判處6月有期徒刑，得易科罰金18萬元，緩刑3年，全案仍可上訴。