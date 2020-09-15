驚悚撞擊曝！台南肇逃男高速闖紅燈…女騎士3貼遭撞飛噴火光　　　

記者林悅、陳羿妏／台南報導

台南市永康區台39線高鐵橋下路口13日晚間8時15分許發生一起嚴重車禍，釀成1死3傷慘劇。49歲張姓男子開車行經案發路口，疑似闖紅燈，撞上39歲曾姓女騎士，導致其後座3歲外甥、9歲女童當場噴飛。對此，車禍撞擊影片也隨之曝光。

▲台南永康1死3傷車禍，驚悚撞擊畫面曝光！（圖／翻攝臉書「翻轉大台南交通違規」，下同）

從15秒行車紀錄器畫面中可以看到，車禍瞬間撞擊力度相當大，張男當時為高速行駛且闖紅燈，直接撞上右方前來的曾女3人，導致3人當場自機車上噴飛倒地，機車則因高速撞擊，燃起猛烈火光，另外，自小客車翻覆成180度，撞上一旁安全島，導致路燈不斷搖晃，畫面相當驚悚。

回顧案情，張男開車沿台39線外側車道由南往北直行時，剛好與行經西埔一街821巷東向西直行的曾女發生碰撞，機車上搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力當場撞飛，機車更因此起火。警消獲報後，緊急將人送醫救治，經搶救後，男童、女童恢復呼吸心跳，而曾女則傷重不治。

▼車禍現場一片狼藉。（圖／記者林悅翻攝）

張男經醫院抽血檢驗，酒精濃度超標，涉嫌酒駕，14日張男被移送台南地檢署偵訊時，傳出張男案發前5分涉嫌肇逃，警方查證後，確認肇逃車輛與張男所駕是同一部車，因此訊後張男被依酒駕、闖紅燈等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢察官14日晚上認為張男有逃亡之虞，隨即向法院聲請羈押。