理化正妹火辣身材包不住　網爆料：是新竹某高中老師

▲正妹老師教書，讓大票網友暴動直喊：「想回去重讀！」（翻攝自Trista Chueh IG）

圖文／鏡週刊

過去對老師的印象都是比較嚴肅、年長一些，沒想到有所高中學生也太幸福，竟有正妹老師教書，讓大票網友暴動直喊：「想回去重讀！」

一位網友在PTT分享高中老師照片，只見外型亮麗的老師，仙氣逼人，好身材更是包不住，穿著長裙玲瓏有緻的身材，一覽無遺，照片一曝光，秒讓大票網友暴動直喊：「為什麼我的高中女老師每一個都是中年大媽」、「老師也太正」、「我想回學校唸書」、「排隊當學生啊！」

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▲新竹某高中理化正妹老師引起網友關注。（翻攝自Trista Chueh IG）

據了解，正妹老師Trista Chueh主要教理化，目前在新竹某國、高中教書，且擔任導師，經常在個人社群分享教書的生活點滴，累積不少粉絲追捧，照片中可以看得出來Trista Chueh深受學生愛戴，相當受歡迎。

▲▼新竹某高中理化正妹老師，身材火辣，引起網友關注。（翻攝自Trista Chueh IG）

照片一曝光，秒掀起大票網友關注，不少網友紛紛透露資訊，表示正妹老師是「前同事，本人很可愛啦~講話柔柔的」「師大學姊給推」，更有網友猜測「看學生的制服是六家高中？」甜美的理化老師，顛覆過去傳統老師嚴肅模樣，意外爆紅。



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