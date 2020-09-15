短影音風潮來了！YouTube強推「Shorts」決戰TikTok　10萬首配樂任挑

▲YouTube推出Shorts來搶攻年輕人市場。（圖／翻攝自Youtube）

記者林妤柔／綜合報導

短影音潮流來襲，YouTube為了搶攻年輕人市場，近日推出新的短影音平台「YouTube Shorts」，準備和TikTok一較高下，目前正在印度進行Beta版測試，結束後將在未來幾個月推廣至更多國家。

Shorts跟TikTok功能類似，可發布15秒短片，用戶可將多段影片剪輯在一起，還能從音樂庫中找出適合的配樂。YouTube發言人指出，目前音樂庫中一共有10萬首曲目可供選擇，同時也有找音樂家、唱片公司和發行商合作，製作出更多曲子。

YouTube在部落格中宣布，Shorts的影片將不斷出現在Shorts專用主頁上，而該公司也分享Shorts的影片範例。

▲Shorts的影片範例。（圖／翻攝自Youtube）

YouTube網站每月有超過20億用戶，YouTube認為，「創作者已經在YouTube上建立整個商業模式，希望下一代移動創作者透過Shorts發展社群」。

先前Instagram也曾推出Reels，但反應並不熱烈；有趣的是，除了合作夥伴和品牌之外，很多Reels上傳影片都是從TikTok直接下載影片而來。由於YouTube是提供娛樂影片的平台，不少創作者已經到YouTube拍短影片，Shorts可以讓人們在網站上停留更久，成為吸引現有YouTuber和新創作者繼續錄製影片的新方法。