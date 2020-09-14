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對準台灣？解放軍夜間突襲訓練　模擬試射「東風-11」飛彈

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▲▼解放軍夜間突襲訓練。（圖／翻攝微博／解放軍東部戰區）

▲解放軍夜間突襲訓練，模擬試射「東風-11」飛彈。（圖／翻攝微博／解放軍東部戰區）

記者柯振中／綜合報導

大陸解放軍火箭軍近日展開夜間突襲演練，東風-11（DF-11）導彈參與演習，在指揮下進行許多次「火力打擊」。對此，陸媒分析，這次的演習是針對當前台海情勢所進行的。

根據《多維新聞網》報導，解放軍東部戰區14日在官方微博發布消息，近日火箭軍展開夜間突襲訊立，在官兵的快速、精準操作下，導彈對準天空，將對預定目標發起多輪「火力打擊」。

報導指稱，這次的演習中，使用的導彈是東風-11短程飛彈，而外界一般認為，解放軍備戰台海，已對台灣的各軍事目標進行過模擬，一旦開戰，東風-11等多種飛彈將投用在首次打擊當中。

▼解放軍夜間突襲訓練。（圖／翻攝微博／解放軍東部戰區）

▲▼解放軍夜間突襲訓練。（圖／翻攝微博／解放軍東部戰區）

據了解，東風-11是一款陸製導彈，射程為300公里，載彈量800公斤，能夠做出彈箭分離，彈頭還有一對機動翼翅，有末端機動能力，不但可以提高打擊準確度，還可以規避「愛國者」防空導彈的攔截。

該報導推測，這次演習被認為是受到台海局勢影響所進行，解放軍先前已在渤海、黃海、南海等地進行軍演。報導還引述解放軍的消息說，解放軍為了在台海地區連續進行實戰化演練，在東部戰區部署多軍種、多方向，就是針對外部勢力干涉，以及部分「台獨分裂勢力」行徑。

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