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解放軍首次披露殲-20實戰演練成績！以「0損傷」一舉擊落17架敵機

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▲▼解放軍首次披露殲-20實戰演練成績　以「0損傷」一舉擊落17架敵機。（圖／翻攝解放軍報）

▲解放軍報披露殲-20實戰演練成績。（圖／翻攝解放軍報）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸軍媒《解放軍報》14日首次披露隱形戰機「殲-20」在實戰對抗演練中的成績。報導提到，解放軍東部戰區「王海大隊」的飛行員駕駛著新改裝的「新型戰機」，在兵力劣勢的情況下，以「0損傷」的代價，一舉擊落17架敵機。

根據《解放軍報》報導，在一場空中對抗激戰中，東部戰區空軍航空兵某旅「王海大隊」的年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批「敵機」的攔截，與戰友靈活協同、勇敢出擊，在兵力明顯處於劣勢的情況下，以「0損傷」的代價一舉擊落敵機17架。

王海大隊的大隊長楊俊成表示，陳鑫浩駕駛該款「新型改裝戰機」的飛行時間剛滿100小時。

▼殲-20掛彈進行演練。（圖／CFP）

▲▼殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

「王海大隊」駐地安徽蕪湖，是解放軍第一個整建制換裝殲-20戰機的單位，該單位的換裝，代表著解放軍航空兵作戰部隊已正式踏入「五代機」時代；也因此，該篇報導中雖未明確指出「新型改裝戰機」的型號，但外界多認為所指就是殲-20。

殲-20是解放軍空軍第五代戰鬥機，由成都飛機工業集團生產，最大的亮點就是採取低可偵測性技術，具有「隱形匿蹤」的能力，也是繼美軍F-22、F-35之後，世界上第三款進入量產的第五代戰鬥機。

▼央視先前所公布的殲-20訓練畫面。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍首次披露殲-20實戰演練成績　以「0損傷」一舉擊落17架敵機。（圖／翻攝解放軍報）

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