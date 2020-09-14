美E-2C預警機降落失敗…擦撞「超級大黃蜂」戰機　上面還掛著導彈

▲美軍E-2C「鷹眼」預警機。（非當事圖，圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國航空母艦「尼米茲號」再傳意外，一架E-2C「鷹眼」預警機在降落時，因為沒有勾到攔截索，不慎與甲板上的F/A-18「超級大黃蜂」戰機發生擦撞，當時戰機上還掛有訓練用飛彈，所幸最後沒有造成人員傷亡，兩架飛機也只有輕微損傷。

根據《Business Insider》報導，海軍第11航艦打擊群發言人道爾提（Liza Dougherty）表示，航母17聯隊的E-2C「鷹眼」預警機8月24日下午4時30分準備降落時，不慎與停在甲板上的F/A-18戰機發生擦撞，而當時戰機上還掛有訓練用的CATM-9X導彈，所幸最後沒有造成人員傷亡，兩架飛機也都只有輕微損傷。

道爾提指出，當時鷹眼預警機上有5名人員，F/A-18上則沒有人，而發生意外的可能原因是預警機降落時，沒有勾到攔截索。她強調，兩架飛機只有輕微損傷，空軍與航母還是有完全能力執行任務。

這也是尼米茲號（USS Nimitz）兩周內發生的第2起事故。尼米茲號6日下午在北阿拉伯海巡邏時，疑似有一名船員墜海失蹤，目前仍未有所獲，據了解，事發地點與波斯灣和伊朗非常接近。

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