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印軍稱：山地師全面部署邊境各地　只差一個「導火線」

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▲▼印度,中印邊界,拉達克,印軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲印軍山地師已經部署邊境各地，現在只差一個導火線。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

印軍在中印邊境，始終維持最高警戒狀態，軍方官員也向媒體透露，專門從事山地作戰的山地師，已經全面部署在邊境各地，現在的緊張狀態，就只差一個導火線。

根據今日印度（India Today）報導，印軍最近鞏固了防禦力量，山地師已經部署在邊境各地，但重點仍然放在班公錯湖（Pangong Tso）的南北岸地區，解放軍曾多次企圖驅趕印軍，在某些地方，全副武裝部隊甚至非常接近。

知情官員透露，最高警戒仍在維持，當地的局勢已經脆弱到只差一個導火線「稍一觸發就會全面失控」。

中國媒體對此則引用英國媒體的評論表示，印度現在的舉動無非是因1969年打了那場敗仗，印度現在的舉動其實是不自信的表現。一方面，先前因各種民族主義盛行，一線部隊展開了不斷挑釁。但一段時間過去，挑釁過後，印度到現在也沒有得到任何「勝利」，或許還吃了不少虧。

中媒評論指出，「在我國表明態度，和愈發嚴厲的警告下，印軍明顯從自信變成了擔憂。是和平還是衝突，是談判還是對抗，其實我國的態度已經很明確。邊談邊搞小動作的印度，如今卻開始擔憂一個導火線，如果真出現任何意外，那麼也一定是印度咎由自取。」

 

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