國民黨前代理主席出席海峽論壇　總統府：慎思兩岸交流對等尊嚴

▲總府發言人張惇涵。（圖／記者黃國霖攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨14日敲定，改由前代理主席林榮德率台商赴陸參與「海峽論壇」。總統府發言人張惇涵表示，兩岸交流必須對等尊嚴的重要性，國民黨應審慎思考，做出符合台灣的主流民意與國家利益的決定。

由於本來國民黨主席江啟臣請前立法院長王金平率團出席海峽論壇，但此團還沒出發，就被對岸定調為「求和團」，讓藍營內部掀起反彈聲浪。

對此，國民黨14日敲定，不以政黨的形式出席，而是改由前代理主席林榮德，以黨員「個人身份」，率領台商團赴陸出席海峽論壇。

對此，總統府發言人張惇涵稍早表示，重點不在於組團的名義或身分如何轉換，重點在於兩岸交流必須對等尊嚴的重要性，國民黨應審慎思考，做出符合台灣的主流民意與國家利益的決定。

其他人也看了這些新聞...

►王金平與江啟臣「高度共識」 國民黨取消赴海峽論壇

►王金平：國民黨若拒絕出席海峽論壇「我就不去」

►郁慕明批江啟臣小題大作 「不去就不去，還有新黨會出席」



相關新聞...

► 國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

►前代理主席林榮德赴海峽論壇 國民黨：黨員可用「個人身份」

►央視書面道歉？ 國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

►振興一下我們的美麗