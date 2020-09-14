急籌愛犬10萬手術費！高市運發局約雇員「作廢48筆收據」侵占公款

▲高雄市政府運動發展局陳姓女約僱人員因挪用公款遭判刑。（圖／翻攝Google Map）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄市政府運動發展局35歲陳姓女約僱人員因急於籌措愛犬10萬醫藥費，竟將48筆、1萬5780元場地費據為己有，直到會計室人員發現有異狀，陳女才主動自首。對此，日前高雄地院審理後，依侵占公有財物罪將陳女判刑1年10月，褫奪公權1年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並提供120小時義務勞務，可上訴。

判決指出，陳女2005年起為高雄市立體育場約僱救生員，後改為約僱事務員（公務員），2018年底被調派到高雄市陽明網球中心負責櫃檯收費、球場掛牌、場地調度與整理及規費解繳等業務。孰料，去年8月間，陳女因愛犬生病，急需10萬元手術治療費，竟將民眾繳交之場地費、水電費收據以「誤植」為由作廢，修改收款金額，共私吞48筆款項、1萬5780元。

運發局會計室主任同年9月17日發現多筆收據有作廢異常情形，要求網球中心說明時，陳女自知行為無法掩飾，同年9月24日主動前往法務部廉政署南部地區調查組自首，並繳回所有金額。對此，陳女犯後坦承不諱，法官考量她自首、犯罪所得未超過5萬元，符合減刑要件，依依侵占公有財物罪將陳女判刑1年10月，褫奪公權1年，另考量陳女無前科、正值盛年，方開始實現自我人生，諭知陳女緩刑5年，緩刑期間付保護管束，提供120 小時之義務勞務，全案仍可上訴。



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