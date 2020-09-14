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傳訊60歲房東：要懷你的孩子！22歲女遭正宮怒告…一理由逆轉結局

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▲新北市籍蔡姓男子前年8月拾獲錢包，找謝姓女子將錢包內證件申辦新門號騙取電信公司贈送手機，再回賣通訊行牟利挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲22歲女子傳訊息給人夫「要懷你的孩子」遭正宮求償20萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新北報導

22歲女子小蕙（化名）2017年5月間因租屋結識60歲吳姓房東，多次傳送像是「我立志今年我一定要懷你的孩子」、「老公這時間你應該睡了吧」等曖昧訊息。吳妻發現後相當氣憤，認為小蕙已侵害其配偶權，另名出借小蕙手機門號的張姓男子也有責任，氣得向兩人求償20萬元。一審法院以舉證不足駁回，案經上訴後，二審法院依原審無誤，駁回確定。

吳妻主張，小蕙明知吳男為有配偶之人，仍私下與吳男來往，逾越男女交往分際，兩人簡訊中曾提到「我立志今年我一定要懷你的孩子」、「我愛你，我對你不離不棄」、「老公這時間你應該睡了吧」、「謝謝你這一路走路，為我付出、為我處理的每件事情」、「但我也希望我們的感情也是越磨越合」、「你真的是我的貴人兼老公大人」、「但我願意懷你的孩子」、「讓身體變好，補好身體這樣才能趕快受孕」、「因為我是黏人精」、「晚安我愛你，我的吳先生」、「我只希望自己能趕快好起來，幫你生個健康的寶貝，我愛你明天見老公」等內容，又小蕙的手機為張男提供之門號，吳妻認為兩人應連帶賠償她20萬元。

小蕙辯稱，她在桃園火車站後站尋找租屋處時認識吳男，對方聲稱有房間可出租，她隨即留下自己手機號碼給吳男，孰料，兩人事後再聯繫時，吳男見她當時收入不佳，稱「發送煽情簡訊，每通可補貼她500元」，她才會答應吳男要求，另外，雙方年紀差距甚大，不可能有所情愫，且當時並不知道吳男為有配偶之人；至於手機門號部分，張男並未使用，都是小蕙一人使用。

一審板橋簡易庭勘驗簡訊內容，認為文字內容無法證明小蕙知悉吳男為有婦之夫，而吳妻也未提出其他證據，證明小蕙侵害配偶權、張男為共同侵害者，因此駁回告訴。

案經上訴二審，吳妻補充，小蕙非於租屋時結識吳男，因吳男手機內留有多張小蕙的獨照，照片穿著皆不相同，明顯非一次性見面活動，顯見小蕙早已知悉吳男為有配偶之人。

吳男則稱，訊息皆是小蕙單方面傳給她，兩人相差將近50歲，怎麼可能交往。對此，新北地院勘驗說詞後，仍認為吳妻舉證不足，最終駁回告訴，全案確定。


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