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只保強制險…新手停車場練車爆衝！BMW遭撞成翹孤輪　毀4車賠大了

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▲一名新手駕駛在停車場練車，突然爆衝，撞上BMW車輛。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲一名新手駕駛在停車場練車，突然爆衝，一次毀了4台車。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

一名女網友昨（13日）於臉書「爆怨公社」PO文指出，家人日前目擊一名新手女駕駛在停車場練車，孰料，女駕駛竟突然往前爆衝，撞上一台BMW車輛，導致BMW當場「騎上」另外兩台車，而女子僅投保「強制險」，原PO表示，這名女駕駛接下來恐得面對高額賠償及維修費。

「油門當煞車....嗎」原PO提到，家人當時練完球正要從球場離開，遠遠就看到這名女駕駛在空地練車，孰料，對方卻突然失控衝過來，導致家人球友的BMW慘遭撞擊，變成「翹孤輪」後還往前「騎上」其他兩台車輛，讓在場的人傻眼，「還好沒有其他人...真的已經阿彌陀佛了，她（女駕駛）的家人坐在副駕也嚇到了」。

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▲一名新手駕駛在停車場練車，突然爆衝，撞上BMW車輛。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

▲原PO貼文。

原PO說道，她們家的車也是受害者之一，駕駛座車門因擠壓到，開不起來，不過慶幸的是家人保險觀念還可以，大致上不用花到錢修車。至於這名新手女駕駛僅保「強制險」，讓原PO忍不住表示「替對方默哀，要賠3台+自己的1台」、「拜託！！！這考到駕照？？太危險了吧，今天還沒上路欸，那如果上路了？」

▲一名新手駕駛在停車場練車，突然爆衝，撞上BMW車輛。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

整起事件僅車輛受損，無人受傷，但貼文曝光後，網友紛紛留言表示「真的有『考』到駕照？！」「只保強制險？我也是配（佩）服膽子超大」、「他駕照雞腿換的嗎⋯」、「油門當煞車踩⋯」、「為什麼挑這麼多車的地方練車啦XDD」、「台灣的駕照真的太好考了」、「賠慘了」。

不過也有網友認為「人沒事就好」、「考照跟實際上路不一樣，多撞幾次經驗就有了，我是指賠償經驗」、「還好，她只是傷了荷包，沒有傷到人，這次的實地駕訓，學費不少啊」。

▼網友留言。

▲一名新手駕駛在停車場練車，突然爆衝，撞上BMW車輛。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

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