女子遭醉男企圖性侵　看戲保全辯「以為是夫妻吵架」

▲有社區保全面對住戶差點遭到性侵時，反應卻是冷眼旁觀。（圖／CTWANT）

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照理說社區保全就是要照護好社區的安全。但近日中國大陸四川省就傳出一起社會案件，有女子半夜返回社區時，遭到不明酒醉男士騷擾、甚至企圖性侵。而當時社區保全就在旁邊看戲，絲毫不為所動。消息曝光後，保全不聞不問的行為引起網友撻伐。

根據《封面新聞》報導指出，12日中國大陸四川省樂山市一處社區中，當時一名夜歸女子在社區的進出口遭到一名酒醉男子騷擾，該名男子甚至使用蠻力將女子拖到牆邊，企圖對女子性侵。

當時的值班保全其實就距離案發地點不遠處，但是聽聞女子的呼救聲後並沒有幫忙，甚至在旁邊觀看。最後是女子的尖叫聲引起其他住戶的注意，有住戶聯合其他社區保全捕獲該名男子，並且送到當地的警察局。

事後，值班保全不聞不問的消息曝光後，引起許多網友撻伐，當時該名值班保全就辯稱，的確有聽到女子的呼救聲，但以為是夫妻吵架，所以並沒有積極處理。而如此誇張的行徑，也導致該名保全被公司開除，公司甚至揚言要追究後續相關責任。

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