彰化阿寶坑垃圾場大火　紅色烈焰+陣陣黑煙...勇消惡臭中搶救

記者唐詠絮／彰化報導

臭氣沖天！彰化縣阿寶坑垃圾掩埋場上午6時許許傳出火警，由於現場堆滿易燃物品，不斷的竄出紅色火舌及陣陣黑煙，彰化縣消防局獲報後，緊急派遣第二消防大隊及其他10分隊前往灌水滅火，但因為空氣中夾雜著陣陣惡臭，消防員摀鼻搶救相當辛苦，所幸無人傷亡。

▲阿寶坑垃圾掩埋場大火。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

這處位於芬園鄉及員林市交接的阿寶坑垃圾場，這幾年來傳出多次火災，3年前的1月底，大火燃燒的臭氣傳到彰化市境內，市民戴口罩都難掩臭味，一度動用挖土機將深層悶燒的垃圾挖起，連續悶燒7天。

沒想到今天上午再傳出大火，現場濃煙密布，彰化縣消防局不敢大意，包括二大、西區、花壇、員林、芬園、田中等消防單位，出動各式消防車輛11輛、警備車2輛及指揮車1輛，消防27人都趕往現場搶救，希望能將火勢盡快撲滅。

員林市公所指出．阿寶坑垃圾場今(14)日上午6時40分左右，巡場人員發現有冒白煙的現象，當下便立即通報清潔隊部的管制室，清潔隊在第一時間聯繫消防隊前來滅火，並出動清潔隊的水車及開口契約廠商2台怪手到場支援。

市長游振雄接獲通知，隨即趕往現場關心，所幸火勢及時控制，未釀成嚴重災害。清潔隊長黃吉城表示，阿寶坑垃圾場封閉多年，主要作為存放天然災害垃圾暫存場，並未有民生垃圾進場，推論是場內底部沼氣自燃引起火災，所幸在發現冒煙時發現並即刻處理，經怪手開挖後出現火苗以水柱灌救，才讓火勢不致蔓延。



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