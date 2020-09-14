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婆婆託夢「接哩ㄚ拔照顧」　她驚醒見公公在笑！觀音聖誕隔天走了

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▲▼老人示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO夢到婆婆說要接走公公。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享某天夢到過世的婆婆對她說，「哩ㄚ拔哇要接來照顧啊（妳爸爸我要接來照顧了）」，她瞬間驚醒，沒想到不久後公公就走了。她想問，「親人要走前，會有先人來託夢說要帶走某人嗎？」有人則分享自身經驗，「我相信親人來說要帶著他們離開的這種話，因為這是真實發生在我們身上的事。」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，公公走的前幾年，大都是她和老公在照顧；老公是海上男兒，晚上出港、清晨回港，她則是白天要上班，所以白天由老公照顧公公，而她負責照顧晚上。

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原PO表示，因公公行動不方便，他們就在客廳臨時放一張床，方便公公盥洗、睡覺，由他們睡沙發就近照顧；民國96年開始，公公的病況越來越不理想，一年來常常出入醫院。

▼原PO照顧生病的公公。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

▲老人，退休，關懷，失智，老年。（圖／pixabay）

「某天夜裡在睡夢中，聽到婆婆的聲音，她說『哩ㄚ拔哇要接來照顧啊』⋯」原PO指出，從夢中驚醒，覺得全身涼意，望向四處靜悄悄，只有公公低沉的呻吟聲；後來請示神明，神明說「樹老枯枝」，要他們有心裡準備，在觀世音菩薩聖誕前後要注意。

原PO回憶，某天夜裡在睡夢中夢到公公跟她說，「哇卡寒慢公維，雖然平時坎哩公袜維，嗯閣技規年多謝哩ㄟ照顧（我比較不會講話，雖然平時跟妳沒話聊，但謝謝妳這幾年來的照顧）。」

「我又從夢中驚醒看向我公公的床位，他正微笑地看著我，我心裡有一種不祥預感。」原PO說，97年農曆2月15日是公公的生日，全家大小都回來幫他慶生；他也很高興，堅持要坐起來，雙腳要著地。

▼有網友表示，「有福報之人要往生前，都會下床雙腳踏地，代表謝土。」（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲長輩，老人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，就在農曆2月19日觀世音菩薩聖誕隔天，一如往昔幫公公準備早點；他吃了幾口，突然長長地嘆口氣，說他要休息一下，然後就這麼走了。她想問，「親人要走前，會有先人來託夢說要帶走某人嗎？」

一名網友則分享自己的經驗，「以前小時候外公因為糖尿病不敵病魔走了⋯外婆不知道，因為她在另一家醫院接受胰腺癌的治療。後來有天外婆問大家，阿公是不是走了？因為她看到他說要來接她一起走⋯那時候大家叫她不要亂想，阿公還在。結果隔沒幾天，外婆就離開了。所以我相信親人來說要帶著他們離開的這種話，因為這是真實發生在我們身上的事。」

有網友留言，「有福報之人要往生前，都會下床雙腳踏地，代表謝土（辭土）」；原PO回，「老一輩的親戚也是這麼說。」另一人說，「很有福報的老人家」；原PO回，「對呀，公公對媳婦比兒子還好，他走的時候82歲。」

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