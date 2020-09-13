疑跟風紮營秘境…4人遭「武界壩放水」沖走！檢：查明異常原因

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，檢方主動偵辦事發原因。（圖／記者鄧木卿攝，下同）



記者李忠憲、陳羿妏／南投報導

南投仁愛鄉武界壩今（13日）無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，目前累計3死1失蹤。對此，稍早南投地檢署表示，已主動指派檢察官偵辦，並請犯罪被害人保護協會南投分會派員前往協助家屬，待搜救任務結束後，將進一步調查，釐清武界壩無預警放水原因。

賴姓、盧姓兩家庭共6人原在武界一線天溪床露營，怎料今（13日）凌晨水壩無預警放水，導致溪水突然暴漲，其中4人遭沖走，經搜救後，僅尋獲3人遺體，另有1人仍失蹤當中。南投地檢署獲悉後表示，他們雖尚未接獲報驗，但已主動指派檢察官，前往事故現場調查偵辦。

意外發生後，台電緊急成立應變小組，初步了解，位於南投仁愛鄉的大觀水力電廠武界壩今早4時12分、5時08分發生6號閘門異常情形，台電值班人員發現水位異常後先關閉閘門，後再將控制電源直接關閉並通報，6時50分左右接獲當地村長告知，下游有於栗栖溪河床露營的民眾遭水沖走。

台電提到，發電廠周邊水域禁止戲水，研判遊客應是秘境跟風，在溪床違規紮營。然而，意外與武界壩無預警放水有關，因此後續詳細情形，仍有待檢警深入調查、釐清。