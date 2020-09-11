7年狂吸6億！郵局神鬼女業務：一次繳清保單享優惠　客戶信了傻眼

▲郵局業務員向客戶稱保單「一次繳清，可享優惠」，趁機將6億多元保費拿去投資遭判刑。（示意圖／記者李宜秦攝）

記者陳羿妏／基隆報導

瑞芳郵局張姓女業務員為提高保單銷售量，2010年至2017年間私下以「一次繳清6年保費，可享4%優惠」的方式說服客戶，成交887件保單，共6億多元，再將保費納入自己口袋，逐月幫客戶代繳，默默吞掉2.5億。事後張女因投資失利，無法支付後續保費，遭民眾舉發，事件才因此曝光。對此，基隆地院審理，依違反《銀行法》，將張女判刑10年，可上訴。

判決指出，判決指出，張女在瑞芳郵局擔任壽險業務經辦員期間，私下承諾保戶，「一次繳清100萬元，可享4%年息，6年的利息共計24萬元，將再額外贈送1萬元保額，6年後可領回125萬元」，或者「僅繳76萬元，就無須照規定繳保費，期滿後可領回100萬元」，藉此吸引許多民眾向她投保。孰料，張女招攬成功後，竟擅自塗改保單上的保險金額、繳費日期，以及手寫「躉繳」字樣，使客戶信任能一次繳清享優惠，而投保、開設帳戶。

張女收到繳費金額後，並未存入保戶的郵局帳戶裡，而是放進丈夫、子女、小叔、小姑等8人的帳戶裡，還另作投資，直到她投資失利後，無法繳出後續客戶保費，2017年6月19日遭民眾檢舉。郵局政風處調查後發現，張女招攬的「一次繳清」保單共887件，共6億2427萬8615元，原應繳回郵局的金額6億2427萬8615元，結果張女僅繳3億7306萬4318元，讓郵局損失至少一半以上的金額，還陷入錯誤，給付張女佣金198萬7517元。

中華郵政公司2017年6月29日解除張女職務後，同年7月3日郵局政風處人員也陪同張女前往法務部廉政署自首，事後檢方依法起訴。另外，事件爆發後，中華郵政因向保戶解約，也向張女提告民事賠償，法院判張女賠5000萬元。

對此，張女否認違反銀行法，辯稱從頭到尾所有的保單都是賺業績，不是要賺獎金跟吸取資金，優惠保單一事都是客戶口耳相傳後才找她投保，強調長官都有看過她的販售的保單，也未曾向她說明是違法的。

法官勘驗相關證據，不採信張女說詞，認為她身為郵局壽險業務經辦員，卻為圖一己私利、賺取業績，違法收受款項高達6億2427萬8615元，共計887件保單，還將獲得的資金放入不知情的家人帳戶，並拿去投資，明顯嚴重影響國家金融秩序之管理，造成極大危害，考量張女前往廉政署自首，目前已極力彌補受害人，繳回4920萬1752元，依違反《銀行法》，將張女判刑10年，可上訴。