不喝水！12歲獨子「肺癌末期」爸媽哭崩…醫歎：大部分來晚了

▲12歲少年癌症晚期。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖南省腫瘤醫院近日收治了一名12歲的男孩小家（化名），如果不是因為這場突如其來的大病，他應該坐在過意的教室裡。今年7月底，母親發現小家左邊鎖骨上長有一個鵪鶉蛋大小的腫塊，質地較硬，不痛不癢，於是連忙前往醫院就診。

據《錢江晚報》報導，在相關醫院做鎖骨上腫塊部分切除活檢術，術後病理報告提示：尤文氏肉瘤（英語:Ewing's sarcoma），但送往湖南省腫瘤醫院病理科會診考慮：未分化癌。

因結果不同，母親立馬帶孩子來到湖南省腫瘤醫院就診。經檢查，診斷為原發性支氣管肺癌，考慮肺癌晚期。因患者年紀小，臨床分期晚，病理提示腫瘤惡性程度高，預後極差。

湖南省腫瘤醫院主治醫師李康表示，原發性支氣管肺癌在惡性腫瘤中患病率和死亡率都是最高的，現在位居全球第一，「因為他年紀比較小，才12歲，至少在我的從醫生涯中，年紀是最小的，從表面看小孩子和正常人差不多，其實病情已經很嚴重了。」

▲12歲少年左邊鎖骨支離破碎。（圖／翻攝自錢江晚報）

對小家父母來說，這個消息猶如晴天霹靂。今年41歲的母親，29歲懷上小家，對於這個家裡的獨苗，全家寵愛有加。這幾年，夫妻倆在深圳打工，把孩子帶在身邊。

「兒子沒怎麼吃過早餐，中晚餐也是我們追著喂才吃上半碗飯菜，白開水基本不喝，渴了就喝飲料、果汁。」據母親回憶，兒子還特別喜歡玩手機遊戲，有時，他深夜趁著父母睡著，就會偷偷拿手機玩耍，導致經常熬夜，生活作息不規律。

小小年紀為何會患肺癌晚期？醫生分析，肺癌發病年齡平均為60歲，好發於長期大量吸菸的男性患者，未成年人肺癌的患病率極低，像小家這樣的病例屈指可數。

醫生強調，肺癌患病的誘因可能與吸菸，環境污染、不良生活習慣有關，但上述依據尚無明顯證據證明，但未成年人若存在長期不規律生活習慣，需引起重視。醫生提醒，肺癌患者發病率出現年輕化走勢，由於肺癌早期症狀一般為咳嗽，咳血、胸背痛等不典型症狀，部分患者一經發現就已經是中晚期，大部分來晚了，所以要提早檢查、提早治療。

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