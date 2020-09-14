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被捉姦！小王「戳死丈夫捅死人妻」高官身分曝光　法院：正當防衛

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妻子被捉奸遭捅死，小王戳死丈夫

 ▲妻子被捉奸遭捅死，小王戳死丈夫。（圖／CTWANT 提供，下同）

圖文／CTWANT 

在台灣，刑法通姦罪被宣告違憲之後，配偶究竟該怎麼面對婚姻中的出軌？其實還是可以提起民事訴訟！不過在大陸河南省，一名人夫發現妻子偷吃小王偷情，竟手持尖刀來到臥室，與小王發生爭吵。過程中妻子抱住人夫，小王趁機試圖奪刀先是捅傷人夫，並將人妻當場捅死，人夫阻止小王下樓，沒想到左手腕反被刺傷，人夫最後因失血過多，搶救無效身亡。

根據《網易新聞》報導，大約4年前，這對結婚近20年的夫妻感情出現危機，鬧起離婚。人夫篤定，妻子和其他男子有不正當關係。他下定決心，要捉姦在床，而這名小王是50歲的已婚男子，他還是南陽市南召縣自然資源局城關所所長。

 殺害人夫人妻的小王是50歲的已婚男子，他還是南陽市南召縣自然資源局城關所所長。（圖／翻攝自網易新聞）

▲殺害人夫人妻的小王是50歲的已婚男子，他還是南陽市南召縣自然資源局城關所所長。

 就在整起事件曝光後經鑒定，這名人妻是被小王持銳器刺破頭、臂和肺臟，導致失血性休克死亡；小王腹部損傷程度為輕傷二級，額部、手部受輕微傷；而人夫則被小王持銳器刺破動脈導致失血性休克死亡。

 小王行兇的凶器之一。（圖／翻攝自網易新聞）

▲小王行兇的凶器之一。

 經當地法院綜合上述案情分析認為：小王的行為屬於正當防衛，依法不應當追究刑事責任，而小王與人妻是否有婚外情屬於道德調整的範疇，與是否構成正當防衛沒有法定因果關係。這樣的結果讓死者家屬相當難以接受，根據人夫的兄長稱，她的姪女姪子在父母雙亡後受到巨大打擊，變得沉默寡言。他希望有心理機構援手，讓他們心中少點陰影，他還希望案情能夠繼續受理還給他弟弟一個公道

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