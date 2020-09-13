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環保工程專業營造公會訪台南市議會　郭信良分享監督市政心得

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 ▲台灣區環境保護工程專業營造業同業公會一行約60人，由莊和達理事長領隊到台南市議會參訪，郭信良議長親自接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

 ▲台灣區環境保護工程專業營造業同業公會一行約60人，由莊和達理事長領隊到台南市議會參訪，郭信良議長親自接見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣區環境保護工程專業營造業同業公會一行約60人，13日下午由莊和達理事長領隊到台南市議會參訪，郭信良議長不僅親自接見，還親切地分享擔任議長以來監督市政的心得，以及改變議會形象的種種作為，眾人無不聽得津津有味，氣氛輕鬆和諧。

郭信良議長表示，他認為要讓議員們充分監督市政，就應不分政黨，一視同仁。他不僅要求議會的每位員工尊重所有議員，也向市府請求，不可對不同黨派的議員有差別對待，應平等看待議員們為民喉舌所提出的建言。經過他的努力，第3屆的議員們都覺得受到尊重，更能有效地服務地方。

郭信良議長也特別提到，他做事的理念是以身作則，化為實際作為，即是從議會做起。郭信良說明，現在議會正在進行亮化工程，讓市議會在晚上亮起來，成為城市景觀指標之一。如果成效良好，能吸引到大量的觀光資源，他希望市府能訂定自治條例加以推動，藉此提升台南的競爭力。

今年是台南縣市議會合併10週年，在12月底有一系列的慶祝活動。郭信良議長向訪賓們推薦12月24日啟燈，展出至隔年元月3日的花燈菁華展，屆時議會周遭及西拉雅廣場都會有大型花燈展出，是難得的視覺盛宴，他歡迎該公會全國各城市的會員都到台南市議會來賞燈。

台灣區環境保護工程專業營造業同業公會成立於1981年，已有39年會史，該公會成立宗旨為提昇會員環保專業技術、改善環境生活品質，至今會員家數已超過200家。同時，該公會致力於推動海峽兩岸環保交流，並參與多項國際會議，為會員開拓國際環保商機。

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