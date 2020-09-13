平交道柵欄出現閃燈10機車未停...檢舉達人全錄下！重罰67萬5千元

▲內壢平交道柵欄出現閃燈，10機車未停遭罸。（圖／翻攝自桃園人桃園市生活分享靠北社群）

記者楊淑媛／桃園報導

臉書「桃園人桃園市生活分享靠北」社群，12日PO出網友提供的影片指出，8月25日下班時段，由內壢遠東路上往私立元智大學的平交道，有20多輛機車行經平交道時，柵欄旁已出現閃燈但未見機車騎士停下來，遭「檢舉達人」拍攝影片向鐵路警察局檢舉，開出10張罰單，每輛機車罰款6萬7500元，不到10秒造成騎士荷包大失血67萬5000元！

▲內壢平交道柵欄出現閃燈，10機車未停遭罸。（圖／翻攝自桃園人桃園市生活分享靠北社群）

鐵路警察局桃園分駐所13日表示，該起集體闖越鐵路平交道檢舉影片，為1名長期檢舉人所拍攝提供，拍攝日期為8月25日下午4時38分，警方根據該檢舉人標示影像清楚的10輛機車開單告發，其他檢舉人未清楚標示的機車車牌，模糊無法開單告發。

▲網友於社群PO出「道路交通管理處罰條例」第54條規定。（圖／翻攝自桃園人桃園市生活分享靠北社群）

該網友以「集體闖越平交道」PO文指出，元智大學前、機車集體闖越平交道，其中10輛機車被開單罰款，總共67萬5000元，引發網友熱議並看法兩極。支持開罸的網友認為：「罰的好」、「感覺愉悅」、「國庫發大財！！」…

而認為開罸有爭議的網友則提出「柵欄沒放下，也要罰錢嗎？」、「這個算嗎？不是柵欄下來後才算嗎，我是不知道，可是這個算有爭議吧？」、「這個平交道的等待空間超小的，超早噹噹噹...我可能也會加速衝過去...好吧，現在我知道會開單了...內壢那個大的平交道就我所看大家也是快速越過去...期待早日地下化」。

桃園市交通事件裁決處依「道路交通管理處罰條例」第54條規定，平交道範圍含黃色網狀線，在此超、迴、倒車或臨停、停車，都可開罰，汽車停在網狀線罰款3萬4000元，大型車9萬元，若是闖越平交道，機車罰6萬7500元，小型車7萬4500元，大型車9萬元，而且都要吊扣駕照一年。

・免運費超級划算