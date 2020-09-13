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武界一線天紮營3死1失蹤...生還者痛批莫名其妙放水！台電：此區禁入

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記者鄧木卿、徐愷昕／南投報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，目前累計3死1失蹤。其中一名遭沖走的盧姓男子妻子因睡在車上，逃過一劫，稍早她受訪時難過表示，「為什麼莫名其妙放水，然後又沒有廣播」，對於丈夫與女兒遇難，非常難以接受。而台電坦言，凌晨4點水門確實自動開啟了2次，但此區「理論上是不能進來」。

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，此為中繼站，進入救援現場須搭乘接駁車。（圖／記者鄧木卿攝）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，目前3死1失蹤，消防持續搜救中。（圖／記者鄧木卿攝）

這起案件發生在13日凌晨，2家人在武界一線天溪床露營，孰料，水壩卻無預警放水，導致溪水突然暴漲，4人慘遭沖走，而稍早警消人員尋獲其中3人遺體，另外1人仍失蹤中。台電表示，水門確實在今天凌晨4點多自動開啟了兩次，不排除是因為電動閘門故障所致，目前也已切斷閘門的電源，並積極配合救援，而至於詳細的事發原因仍有待調查釐清。

▲水力電廠隨時會因各種情況排放水，因而台電於電廠至河床排洪沿線與警方共同設有警示牌，提醒民眾勿入溪中，今日憾事發生，台電痛心之餘，再次呼籲民眾勿於水力電廠下游河床從事露營等活動，以確保生命安全，圖為大觀電廠(武界壩)下游警示牌。（圖／台電提供）

▲▼台電強調，此區本來就不能戲水，入口處都有放置告示牌。（圖／台電提供）

▲▼台電明潭發電廠廠長許宗源說明意外發生原因。（圖／記者鄧木卿攝）

對於水門凌晨四點多自動開啟一事，未被沖走的盧姓男子妻子表示，她事發當下完全沒有聽到廣播，認為相關單位放水又不通知，實在很莫名，另由於女兒已罹難，她未來不排除申請國賠。

台電明潭、大觀發電廠廠長許宗源指出，目前經初步調查，認為是上游的武界水壩6號閘門疑似故障釀禍，導致閘門無預警開啟放水，當下完全來不及發佈警報通知下游居民遠離河床，後續針對閘門故障發生原因，會在協同水利署前往現場勘驗調查。

不過台電強調，發電廠周邊水域本來就不能戲水，且入口處也有放置警告牌，況且此案發地點位置偏僻，就算真的廣播，應該也是聽不到，媒體追問該區域是否禁止進入，許宗源表示「理論上是不能進來」。

▲▼南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，一旁車子內部散亂。（圖／民眾提供）

▲南投仁愛鄉武界壩下游2家庭露營遭沖走，一旁車子內部散亂。（圖／民眾提供）

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