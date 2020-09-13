台南自小客清晨遭惡意逼車！失控撞凹工廠鐵捲門、貨車無辜被波及

▲台南市安南區13日清晨發生一起逼車事件。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、陳羿妏／台南報導

台南市安南區今（13日）清晨4時許發生一起逼車事件！一名20歲鄭姓男子開車搭載妹妹及妹妹男友，行駛安吉路往北至一處工廠附近時，突遭另一輛自小客車惡意側撞逼車，兩車追逐之下，失控撞上工廠鐵捲門，一輛小貨車也慘遭波及，逼車車主當場棄車逃逸。警方獲報後，鄭男3人無傷，已回派出所製作筆錄，至於後續情形，仍有待警方釐清。

警方初步了解，21歲吳姓男子與18歲鄭姓女友前往安平區一間KTV唱歌，今（13日）凌晨2時30分許由鄭女騎車載吳離開，兩人隨後發現後方疑似有4輛自小客車尾隨，其中一輛棕色的尾隨車輛行駛於北區中華北路與海佃路口時，更是刻意攔車、逆向行駛躲避，吳男與鄭女見狀，趕緊躲進國安街內，並致電向20歲鄭女哥哥（鄭男）求助。

鄭男獲悉後，開著黑色轎車前往搭載鄭女、吳男兩人，怎料行駛於安吉路時，卻遭另一輛黑色轎車惡意側撞逼車，雙方追逐之下，鄭男車輛失控衝撞一旁的工廠鐵捲門，導致鐵捲門整個凹陷變形，而一旁的小貨車也慘遭波及。

警方獲報到場後，逼車車主已棄車逃離，鄭男、吳男、鄭女三人無傷，已到案製作筆錄，至於遭棄置的黑色車輛，則發現有4個皮包，內有19歲蘇姓男子及17歲黃姓男子的身分證件，目前警方已聯繫兩人，要求到案說明，不過，後續詳細情形，仍有待釐清。