退役海官當導遊揪團員「生小孩」　鹹濕對話曝偷吃3女...妻氣炸

▲紀姓男子海軍退役後開始任職導遊，沒想到他卻在這段期間偷吃3名女團員。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

海軍官校畢業、退役後任職導遊的紀姓男子，遭妻抓包帶團後分別偷吃3名女團員！紀妻一日於先生手機內發現滿滿鹹濕訊息，「想愛愛跟妳」、「小褲褲記得一件給我」、「我心中的性感女神」等語，氣得蒐證上法院提告。近日法院判決出爐，法官判紀男與3名小三須連帶賠償紀妻45萬元。全案定讞。

紀男1999年與妻結婚並育有3女，現2人分居中。紀妻表示，老公2016年10月初向她借手機使用後，歸還時因LINE未登出保持在開啟畫面，她好奇看了一下，沒想到卻驚見先生與多名女團員的曖昧對話，內容相當露骨，氣得決定向3名小三及先生提告並各求償50萬元。

▲紀妻一日在LINE上驚見老公曖昧多名女團員，氣得蒐證提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

從紀妻提供的證據可見，紀男2016年9月間曾與女子花花（化名）互相傳送「你要娶我嗎」、「陪我去旅遊一週」、「腦海裡都是你的影子」等話，且當紀男詢問花花是否想與他生小孩，花花還回應，「上回六月你都緊張到不行了，還叫我如果懷孕了不要生下來」等語，顯見2人有發生過性行為。

另一名與紀男曖昧的女團員泡泡（化名）是名護士，她2015年間因參加土耳其11日之旅認識紀男，沒想到2人旅行後仍保持聯絡，並發生婚外情。只見紀曾傳送「想愛愛跟妳」、「妳的小褲褲記得一件給我喔」、「我心中滿滿是妳」、「我心中的性感女神」等話，而泡泡也熱情回應，「你也會這樣抱我嗎」、「你不怕她（紀妻）看出端倪喔」，可見泡泡也知道紀男為有婦之夫，還是與他曖昧。

至於女子毛毛（化名）則是2017年9月下旬出國旅遊時與紀男認識的，2人因都是癌症病友而搭上線。同年11月，紀妻抓包2人在沙鹿某摩鐵共處一室，雖毛毛強調他們只是去醫院的途中休息一下，並未發生關係，但紀妻仍相當生氣，揚言要將此事公布在網路上，毛毛事後因深怕出事才趕緊道歉，並承諾不會再與紀男聯絡。

法庭上花花否認有與紀男發生關係，而泡泡也辯稱，因為自己是護理師，與紀男聯絡僅是要幫忙介紹醫生，同樣否認有與他上床。法院審理時，法官根據紀妻提供的證據下去做判斷，認為3人與紀男皆有超越男女關係的不正常往來，已明顯侵害紀妻配偶權，審結判花花、泡泡、毛毛分別須與紀男賠償紀妻25萬、10萬、10萬元。全案定讞。

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