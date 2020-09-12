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買不到也是搥心肝！五星級主廚關監獄　鐵窗牌月餅3天6萬顆完售　

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化監獄儒林工坊內製作的「鐵窗牌月餅」，有五星級飯定廚師配方及一群技藝高超的烘焙師學員加持，一顆雖然只要25元，但酥皮層次的口感搭配內餡及蛋黃的香氣，吃在嘴裡爆發出的滋味令人難以忘懷，今年8月17日一推出，3天6萬顆就被搶訂一空，至今要訂購月餅的民眾電話還是打不停，真的非常熱門。

▲彰化監獄儒林工坊的月餅3天6萬顆完售。（圖／彰化監獄提供）

▲彰化監獄儒林工坊的月餅3天6萬顆完售。（圖／彰化監獄提供，以下同）

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▲儒林工坊在臉書公告月餅售罄。（圖／翻攝自彰化監獄臉書）

▲儒林工坊在臉書公告月餅售罄。（圖／翻攝自彰化監獄臉書）

比起不二坊蛋黃酥代購排隊的高天價，儒林工坊的月餅叫好又叫座，不用到現場排隊只需電話訂購，推出3天6萬顆賣光，8月20日在臉書對消費者喊話「感謝、感謝、再感謝！抱歉、抱歉、再抱歉！」、「爆炸性訂購」狂掃3天，「鐵窗牌月餅」預購全數完售 ！感謝所有熱情訂購的民眾，也恭喜順利訂購成功的朋友；對打爆電話卻訂不到的民眾，在此我們向您深深一鞠躬，真的很抱歉。明年再來搶」。

▲彰化監獄儒林工坊的月餅3天6萬顆完售。（圖／彰化監獄提供）

▲儒林工坊有一群優秀的烘焙師。

作業科長陳素卿說，彰化監獄製作月餅至今已經有4年，第一年賣出60萬元，第二年有一名5星級的廚師到儒林工坊，有針對月餅增加配方，從此翻倍成長，廚師離開後留下配方，去年也賣出100萬元。今年特別增購烤箱設備，讓產能再提升到6萬顆。

▲彰化監獄儒林工坊的月餅3天6萬顆完售。（圖／彰化監獄提供）

▲儒林工坊每天做出4千顆月餅。

陳素卿說，消費民眾明明已經知道買不到，儒林工坊電話依舊響不停，「真的買不到嗎？」、「真的不能加訂？」、「只要1顆嘗鮮也沒有？」，就真的沒有了，去年4萬5千顆也是不到一周便搶購一空，今年6萬顆也是早就售罄，10個專業烘焙師不停地趕工，1天做4000顆，除了減糖、用料實在外，還將滿滿的愛，用心一起包在裡面，就是為了滿足消費者的味蕾。

▲彰化監獄儒林工坊的月餅3天6萬顆完售。（圖／彰化監獄提供）

典獄長黃坤前表示，儒林工坊除延續飯店主廚配方的「古早味綠豆椪」及「經典蛋黃酥」，今年特別研發出帶有紅豆顆粒的「紅豆椪」，還推出小巧爽口的「小月餅」，滿足味蕾又不會造成身體負擔，衛生、健康、養生、平價的月餅是彰化監獄儒林工坊最大特色，更感謝民眾消費者的大力支持。

▲彰化監獄

▲消費民眾傳訊給彰監，用心製作的月餅真的好吃。

已經買到月餅的消費民眾，還特地傳訊息給彰監，「真的沒有江湖味，只有滿滿的、好吃的味道，感謝儒林工坊」。

而彰監也為這群幕後英雄學員，製作「手作幸福」溫馨短片，並寫下「一份善念與感恩」：

曾經　我們無法明白生命的意義與價值 因而失去了學習和成長的機會；
而今　我們在行過程中潛沉思考 啟動了我們心海深處的善念 讓我們想要奉獻與回饋；
希望　用我們誠摯的雙手與感恩的心 誠心誠意的為您級您的親友 手作一份健康與喜悅 獻上我們最真摯的祝福。

▲彰化監獄

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