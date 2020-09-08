彰化不二坊蛋黃酥明起停售18天　代購排隊的弱勢阿公沒錢賺眼眶紅了

▲不二坊蛋黃酥明天將停止現場販售路旁擠滿代購排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化不二坊蛋黃酥宣布將於9日起至26日暫停販售，代購業者今天清晨價碼已經來到原價一盒600元狂飆到1080元，記者實際走訪了附近的代購業者，一問之下，還真的都被買光到一顆不剩，甚至已經有人已經預訂晚上以一盒1200元取貨，價格跟著水漲船高。

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現場有民眾為了要買蛋黃酥，一早便到不二坊前排隊，看滿滿都是板凳排隊人牆，馬上拿起手機撥了電話問家人後，有代購業者隨即將人帶到巷內，一手交錢一手交貨後，不到幾分鐘轉過頭交代預定明天再拿2盒，漲了快一倍的價錢，也甘願啦。

代購業者為了以更好的價格招攬生意，也跟著招聘許多弱勢身障老阿公老阿嬤排隊，有人凌晨起便開始拿著板凳排隊，只為了下午開店後，可以賺到微薄3、400元的零收，就算排隊買不到，也有1個價值80元的便當可以吃；一名開心臟手術的駝背老阿公，原本就是低收入戶，一想到接下來的18天都沒有開放販售，也賺不到外快，眼眶都紅了。

還有1名70多歲的阿嬤說，照顧家中植物人，本來是在撿回收，但這幾個月到不二坊前來幫忙代購者排隊買蛋黃酥，還可以與一旁的老人家一起聊天談談心，時間很快過去，一個月下來坐在路邊，可以賺個幾千塊，真的不無少補。

不二坊明天將停止販售，預料下午人潮會跟著激增，代購業者預估下午價格將飆漲到每盒1200元，翻漲1倍以上，也有可能價格會更高，停止買賣後，下周價格恐一路飆漲到1500元。

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