蘇大媽大鬧拱天宮…路人回她變被告　檢察官1句話給公道

▲蘇大媽6月初到苗栗大鬧拱天宮。（圖／拱天宮提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

爭議紅人台南「蘇大媽」6月初到苗栗拱天宮不斷引戰，先後與香客大樓住戶、商家、志工及香客引發口腳，2日後被拱天宮公告「禁止蘇女進入本宮各處所」，而「蘇大媽」則被苗栗地檢署檢察官處分制住居。當時戰鬥力爆表的「蘇大媽」不只吵架，還對一名陳姓男子提告公然侮辱，檢方日前偵結，以查無公然侮辱罪之構成要件為由宣告不起訴處分。

▲蘇大媽北上苗栗拱天宮，被廟方貼公告「禁止進入本宮」。

台南檢舉達人「蘇大媽」，今年6月初入住拱天宮的香客大樓，5日先是逼近正在拜拜的信眾主動挑釁，雙方起口角衝突後疑似被打受傷，在拱天宮前廣場鬧到深夜12點。拱天宮對「蘇大媽」非常頭痛，6日直接在粉絲頁及大門口張貼告示「禁止蘇女進入本宮各處所」，之後苗栗地檢署檢察官也對她處分限制住居，「蘇大媽」曾在8月時聲請撤銷限制住居，但遭法官駁回。

「蘇大媽」不只會吵架還會告人，在拱天宮時就因不滿陳男罵她，「你這種女人，難怪在台南就是這樣」、「就是你在說瘋話」，因而對他提告公然侮辱。

陳男說，是蘇婦不斷拿著手機拍他還出言挑釁，自己走到旁邊的攤販後才知道他就是台南知名檢舉達人，順口說了句「你就是台南那個喔」，沒想到對方卻緊咬不放，還不斷挑釁，他覺得莫名其妙才回「你在說瘋話」，陳男強調，自己完全沒有污辱的意思。

檢察官調查後發現，的確是「蘇大媽」一直拿手機拍攝陳男，過程中不斷出言挑釁，不止揚言要叫警察，還真的打給警方要查陳男個資，陳男才回「個資是我的，你可以查嗎？說那個瘋話。」檢方認為，陳男只是就事論事，且「在台南就是這樣」也是針對新聞事件表達主觀意見，並無公然侮辱犯意，並不符合公然侮辱罪的構成要件，判處不起訴處分。

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