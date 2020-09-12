蘇揆批國民黨反美豬為反而反　孫大千酸：不愧是神明都敢耍的政客

▲蘇貞昌。（圖／記者呂佳賢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

為抗議蔡政府強硬開放瘦肉精美豬進口，國民黨於本周起展開「全民食安公投」，行政院長蘇貞昌受訪時表示「這是為反而反」，前立委孫大千更批評蘇貞昌，真的不愧是一位連「神明都敢耍」的政客，說起大話來，臉不紅，氣不喘。

孫大千12日透過臉書表示，國民黨的全民食安公投，就是為了要讓「國人來評評理」，到底是哪一個政黨「一反過去作為」？蘇貞昌是得了失憶症？還是得了失智症？到底是忘記了？還是不敢想起來？

孫大千說，國民黨只開放了部分的美牛，然而民進黨卻是對美牛美豬大開方便之門。所以，顯然民進黨當時才是「為反對而反對」，現在卻是「為巴結而屈服」。

孫大千不滿，蘇貞昌口口聲聲的保證，美牛、美豬進口會進行有效管理，並且明白標示。然而，卻始終提不出一個有說服力的政策，總不能只靠一張嘴吧？

孫大千批評，蘇貞昌用盡辦法糊弄民眾，開放美牛美豬進口，是為了對外貿易。那麼，過去沒有開放美牛美豬進口的時候，台灣的經貿奇蹟又是怎麼來的呢？蘇貞昌真的以為台灣人民是這麼好騙的嗎？

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