小鎮引領新風潮！台灣慢城聯盟獲義大利慢城組織肯定

▲屏東縣竹田鄉加入台灣慢城聯盟，以辦喜事心情迎活動來臨，圖:鄉長傅民雄。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

第一屆「台灣慢城聯盟」於今年10月16、17日兩天，同步在全台11個鄉鎮進行，其中屏東縣竹田鄉也是共同主辦單位之一，鄉長傅民雄表示，這次主辦「慢遊竹田樂活節」，獲客委會及屏東縣政府的全力支持，邀請全台灣慢城聯盟會員及各地鄉親共同見證慢城新生活運動。

▲▼活動宣傳海報。

慢城由義大利國際慢城組織所提倡的一種新的生活理念。必須符合5萬人以下人口的小鎮，全球目前有超過200個慢城，需符合7大面向、8大公約及72項指標，期待符合保護地球、回歸傳統生活文化的簡單生活。

台灣目前已有花蓮縣鳳林鎮、嘉義縣大林鎮及苗栗縣南庄鄉與三義鄉4個認證的慢城，不僅為觀光旅遊帶來新的定位，也讓台灣在國際上受到肯定。

為了讓更多具有特色的台灣小鄉鎮，能朝著「慢城」的意涵前進，由各慢活鄉鎮推舉花蓮縣鳳林鎮蕭文龍鎮長擔任第一屆「台灣慢城聯盟」主席，10月16、17日，攜手鳳林鎮、大林鎮、南庄鄉、三義鄉4大慢城外，更結合雲林縣古坑鄉、屏東縣瑪家鄉、花蓮縣玉里鎮、台東縣池上鄉與鹿野鄉、台中市和平區及竹田鄉共11鄉鎮加入，一起舉辦「國際慢城—台灣慢城聯盟年會」。

這次活動總召集人竹田鄉傅民雄鄉長表示，竹田鄉以辦喜事的心態邀請各界參與這次活動，尤其是義大利國際慢城組織將由台灣慢城開山鼻祖張郁珮小姐，代表演講及帶來義大利國際慢城主席祝賀影片等，宣誓竹田鄉成為國際慢城的決心，更融合「竹田鄉社區博覽會」、「新住民特色食展」、「竹田動漫展」及「頓物小旅行」等活動，期盼吸引更多人前來參訪，認識這座純樸客家小鎮的人文風情。

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