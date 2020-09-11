菲籍婦染疫產子「寶寶成最小隔離對象」　羅一鈞揭垂直感染風險

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長及莊人祥發言人會後補充說明案497個案現況。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內出現首例孕婦確診後產子個案！是一名來台探親的菲律賓籍30多歲女性，其新生兒列接觸者，成為國內年紀最小的居家隔離對象，今日進行採檢。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，根據國外統計孕婦感染新冠肺炎，垂直感染機率約3%，機率不高但有案例。

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別為菲律賓籍30多歲女性(案497)與本國籍60多歲男性(案498)。

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案497懷孕36週與兒子於8月29日自菲律賓經香港轉機來台探親，登機前3日內檢驗結果為陰性，8月30日入境台灣時無症狀，由檢疫人員安排採檢，結果為陰性，於集中檢疫所檢疫期間，9月10日因需緊急生產，由衛生單位協助安排送醫，待產前再次採檢，於今日確診；個案目前仍無症狀，住院隔離中。

衛生單位已將個案同行入境兒子與新生兒列為接觸者。指揮中心發言人莊人祥表示，新生兒已採檢，預計明(9/12)日中午有結果，另一子檢驗為陰性。





▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞進一步說明，目前該名新生兒健康狀況穩定，在嬰兒室獨立空間中隔離；根據國外經驗顯示，孕婦感染新冠肺炎可以從胎盤、羊水、臍帶血驗出病毒，垂直感染機率平均3%，機率不高，但是確實有案例。

至於感染新冠產婦可否哺乳，羅一鈞表示，經過長達半年研究顯示，乳汁傳染新冠肺炎機率低，並未列為傳染途徑；不過，母親哺餵母乳可能透過飛沫接觸傳染給寶寶，建議可以擠奶後另行餵予寶寶。

羅一鈞也補充，孕婦本身感染新冠屬於高風險群，可能出現肺炎等相關併發症，治療要特別注意，不過觀察死亡率並未特別增加。