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聾啞爺爺急尋失聯弟！聖愛教養院盼小額捐款助身障者搭建小憩庭園

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▲▼聖愛教養院聾啞爺爺苦盼家屬簽署同意治療。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲聖愛教養院黃譯宏院長(左1)、聖愛教養院陳昀琪董事長(左2)、葉爺爺(左3)及頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長(左4)盼各界協助度過難關。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

70多歲的葉爺爺是聾啞智能障礙者，住在桃園市私立聖愛教養院20多年了，近年他有時就醫，需要家屬同意治療，院方才發現他的家人已經完全失聯。葉爺爺目前只能比手畫腳，無法順利表達，聖愛教養院向法院聲請監護宣告，以便讓他就醫，但是還是希望幫葉爺爺找到唯一的家人弟弟，給他堅強的心靈支柱。

葉爺爺早年在家由父親照顧，20多年前經歷一場大車禍後，父親只好送他到聖愛教養院，多年過去了，近年來葉爺爺身體有些狀況，醫院治療時需要家屬同意或出面時，院方才發現家人完全失聯。聖愛教養院費盡心力幫葉爺爺尋找唯一的家人弟弟，已經找了2年還找不到，為了在醫院治療的程序，院方已經向法院聲請監護宣告。

葉爺爺只能比手畫腳，無法順利表達意思，不過院方人員發現，他還是表現出希望找到家人的殷切期盼，期望透過大眾媒體，幫葉爺爺找到他的弟弟，給他堅強的心靈支柱。

聖愛教養院1997年成立，目前位處桃園市楊梅區，照顧了近150位重度、極重度智能障礙或多重障礙者，全年無休提供養護、照顧服務。院方感嘆，許多身心障礙者進入收容機構後，就像被家人遺棄一樣；即使政府全額補助低收入戶者照護費用，但其他就醫、住院等費用，院方經常找不到家人，只得自行負擔。還有許多非低收院生家境不好，再加上今年新冠肺炎疫情衝擊，家人收入也不多，有人已經超過半年付不出照護費用。

受新冠肺炎疫情衝擊，聖愛教養院今年的捐款比去年同期減少約30％，物資捐助減少了40％，又因政府防疫規定，院生無法返家、家屬禁止探視，讓他們的人力、物資相當吃緊。另一方面，某些院生們見不到家人，又無法有效以言語表達，情緒常有波動，連平常熟悉的老師或社工都無法安撫，發生許多破壞衣櫃、門鎖等狀況，也增加了許多維修費用。

聖愛教養院陳昀琪董事長表示，院方每天安排體適能課程、多元社團活動，讓身心障礙者培養興趣、陶冶性情，但受疫情衝擊，院生無法返家或外出，導致情緒起伏較大。她說，院方打算將院區旁的草叢角落改造為小型戶外遊憩園地，讓院生活動，但經費拮据，本來打算與銀行合作透過信用卡募款，卻被銀行判定募款能力不足而遭拒。院方轉而希望社會大眾小額募款，讓院生們能有個喘息休憩的空間。

▲▼聖愛教養院聾啞爺爺苦盼家屬簽署同意治療。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新和德文教基金會日前拜會聖愛教養院，並提供紓困金，基金會蕭巧怡副執行長指出，基金會魏應充創辦人長期關懷社福團體，期許捐助資源成為團體服務個案時的最佳後盾。蕭巧怡說，基金會也搭建平台，希望引入更多社會、企業、業師等資源，從不同面向幫助社福團體以及身心障礙朋友。

聖愛教養院院長黃譯宏表示，此次的疫情紓困捐助是他們照顧服務的及時雨。他說，院方一直希望培養院生擁有技能、自立更生，感謝頂新和德文教基金會3年前開始捐助，並協助導入烘焙等教育課程，培養障別較輕的院生參與制作烘焙產品，自行產製早餐與點心，一方面降低飲食成本，二方面也讓身障朋友接受多元刺激與學習。

聖愛教養院聯絡方式：
桃園市楊梅區員本路619號
03-4721829

捐款資訊：
銀行：玉山商業銀行楊梅分行(808)
帳號：0369-940-018687
戶名：財團法人桃園市私立聖愛教養院

頂新和德文教基金「疫情相挺專區」：https://hedefoundation.org.tw/疫情相挺專區

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