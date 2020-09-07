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中秋節花600元買「3顆至善餅」吃不胖零熱量　愛心滿滿助弱勢

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▲▼中秋節花600元買「3顆至善餅」吃不胖零熱量。（圖／至善基金會提供）

▲至善基金會今年中秋推看不到吃不到的3顆至善餅，呼籲善心人士以實質捐款送愛。（圖／至善基金會提供）

記者林璟倩／綜合報導

即將來臨的中秋節是民眾團圓、互相餽贈月餅禮盒表心意的佳節，然而大量送禮的背後，其實對許多人而言，藏著不好說、不敢說的困擾：「月餅量過剩問題」。過去許多人怕浪費會轉捐給公益團體，將美意分享給弱勢家庭。然而，今年多數公益團體受疫情影響，捐款銳減、經費短絀，因此比起收到心意滿滿的美味月餅，至善基金會今年特別推出看不到、吃不到的3顆「至善餅」中秋禮，呼籲善心人士捐款600元取代送禮，保證吃不胖、零熱量而且賞味無期限，還能幫助真正需要幫助的人。

至善基金會執行長洪智杰表示：「我們在想，中秋做公益，除了送偏鄉孩子吃月餅，還能送什麼給他們呢？」經過至善內部一番討論，三顆至善餅因此誕生，它們分別是「行動幼兒園餅」、「豆漿午餐餅」，以及「長期陪伴餅」。

▲▼中秋節花600元買「3顆至善餅」吃不胖零熱量。（圖／至善基金會提供）

「行動幼兒園餅」內餡有一台行動車、繪本、玩具、老師、社工等教保服務。這一顆月餅代表支持將行動教保服務送到尖石、五峰鄉偏遠部落孩子家。「豆漿午餐餅」內餡為黃豆、蔬菜、肉、廚工、一個安全的學習空間。這一顆月餅代表支持幫助越南中部貧困幼兒吃飽飽、長高高。「長期陪伴餅」內餡為長期駐點社工、教育與照顧資源的持續注入。這一顆月餅代表支持至善在亞洲四地偏鄉兒少服務，疼惜世界的孩子。

因此今年至善邀請民眾以捐助長期的服務計畫，代替一次性的買餅捐助，期盼「您有禮，孩子有夢」。即日起至10/15，只要捐助任一顆至善餅，每月定期600元，至善還會贈送至善25周年感恩禮「夢想書袋」一個。

愛心滿滿的3顆至善餅這裡捐：https://reurl.cc/7oDovQ

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