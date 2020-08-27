【廣編】舞蹈融入生活　「與雲門共舞」20年牽起逾20萬人的手

▲「國泰藝術節—與雲門共舞」23日跳進故宮南院，舞者邀民眾共舞，體驗身體的純粹美好。

圖、文／國泰金控提供

國泰與雲門攜手跳進人群的「國泰藝術節—與雲門共舞」，今年邁入第20年，跳遍全台各地，牽起超過20萬人的手，讓舞蹈美學融入生活。

國泰金控秉持「大樹成長，文化深耕」理念，攜手雲門深入全台演出，雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，台灣有很多很漂亮的地方、很棒的人，雲門很珍惜到每個地方和大家一起跳舞，透過到各地演出，更加認識這塊土地。

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今年「與雲門共舞」舞碼特別加入林懷民作品《水月》與《如果沒有你》的選粹，以更多經典舞作與觀眾溝通交流，雲門助理藝術總監李靜君也說，很多人的努力讓疫情受到控制，在國泰支持下，可以跟這麼多觀眾在各地相見，「今年真的覺得格外幸福。」

23日午後的陽光灑落，故宮南院大廳擠滿戴上口罩的人潮，雲門舞者在《向前走》音樂伴隨下登場，帶給民眾美好的70分鐘舞蹈時光。

家住台中的李雅芸，特地跟家人到故宮南院欣賞演出。她說「每個舞者的表情在眼前清楚展現，一個微笑、一個眼神都十分到位！」

嘉義民族國小二年級的邱先瑀，被雲門舞者邀請上台共舞，她害羞說「一開始很緊張，但跟著大姊姊一起跳，很快就跳得很開心了。」