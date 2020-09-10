故宮南院旁驚見「垃圾小山」　地主揚言告台糖

▲民眾私人土地被堆積廢棄物。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

鄰近故宮南院不到5公里的一處私人土地，日前被人堆置大量廢棄包裝袋耗材，當中還翻出印有台糖晶冰糖字樣等廢棄包裝袋耗材，時間長達4個多月，突兀的景象讓當地民眾覺得相當影響觀瞻。侯姓地主10日邀集環保署、縣環保局、台糖業者及相關業者進行會勘，希望盡速找出行為人將廢棄物清除。嘉義縣環保局表示，已積極追究不法亂倒垃圾的行為人，並要求土地所有人善盡管理責任。

▲廢棄物堆積如小山與一旁故宮南院形成強烈對比。（圖／記者翁伊森攝）

經了解，被亂丟的廢棄包裝袋字樣除了印有台糖晶冰糖也有其他商品包裝。台糖對此表示，廢棄包裝袋每年依合約，委簽給不同公司設計包裝，包材部分廢料則包給委外清運公司處理，沒處理好，將根據包裝袋上設計年限編號委由負責公司進行限期改善，因此台糖代表找來包材設計廠商釐清。

▲地主原先規劃好做休閒農場卻被堆積廢棄物。（圖／記者翁伊森攝）

侯姓地主表示，看好故宮南院近年對嘉義當地觀光發展的強大助益，去年開始整理自己一旁數甲土地做為休閒農場，準備對外招租，但今年5月底卻遭不肖業者私闖園區傾倒大量的廢棄包材造成環境髒亂，更堆積成兩座小山一樣高，對於台糖無法有效管理委外業者，不排除對台糖提告。

地主說，廢棄物棄置在他的私人土地時間長達4個多月無法清運，已經造成他精神壓力及土地租金損失，讓他飽受折磨。環保局及警政單位於5月29日也已受理報案向上溯源追查違法傾倒業者。

嘉義縣政府表示，五月底接獲通報進行會勘，將以廢棄物追查來源，對於地主希望可以優先清理實有難度，除非影響公益層面極劇才會立即清運。也提醒民眾不法傾倒或棄置廢棄物，行政罰處以6萬至30萬元以下罰鍰，而刑事罰則處1年以上5年以下有期徒刑，並須依法清除所有傾倒的垃圾。