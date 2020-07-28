《鬼滅之刃》好強！上半年漫畫暢銷榜TOP20　人氣狂到一次佔17個名次

▲網路書店線上「2020經典動漫祭」即日起開跑。（圖／博客來提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

2020台北國際ACG博覽會將於7月底登場，網路書店搶攻動漫商機，即日起至9月17日推出「動漫博覽會」，集結萬件漫畫、輕小說、電子漫畫、周邊、CP值福袋，以及日本直送台灣的原版商品等全面5折起，而擁有超高人氣的《鬼滅之刃》不僅稱霸上半年漫畫暢銷榜，還將在全台北中南舉辦3場全集中路跑活動，超早鳥票將於今（7/28）晚間6點開賣。

《鬼滅之刃》動畫去年開播後，吸引動漫迷關注並熱烈討論，熱潮之後也席捲台、日，根據博客來銷售觀察，上半年漫畫暢銷榜TOP20中，《鬼滅之刃》全系列表現一支獨秀，佔據17個名次，帶動漫畫銷量驚人成長，預估接下來的路跑與單行本完結篇上市，可望再創鬼滅系列的銷售高峰。另外，近年漫畫類重要類型BL，上半年銷售力道持續強勁，特別是BL輕小說各國綻放，包括台灣本土作品，以及來自日本、韓國、泰國、中國等國家，均有暢銷系列代表，整體業績翻倍成長，可見BL讀者對於題材與故事產地的高接受度。

▲《鬼滅之刃》稱霸上半年漫畫暢銷榜。

▲全新灌籃高手畫冊。

今年動漫祭重點版品，還有IG坐擁台港超過68萬粉絲，香港漫畫家門小雷，在台推出首部繁體中文版作品《SISTERHOOD：門小雷精選作品集》畫冊，開賣首週賣破千本；井上雄彥睽違23年的全新灌籃高手畫冊，適合新加入的讀者入門及鐵粉珍藏。另有台灣首次出版《松本大洋短篇集限量套書》、哆啦A夢50週年紀念特殊版《哆啦Ａ夢第０集》、韓國WEBTOON超熱門BL動畫以及獨家版《過度呼吸（海報A+L夾套組）》等。

▲《鬼滅之刃》竈門禰豆子布偶。

吸睛的動漫周邊商品也是鐵粉搶購的一大重點。今年夏季動漫博覽會周邊商品參展品項超過5,000種，囊括曼迪、東立、木棉花、普威爾、博英社5大動漫品牌，新品預購、精品現貨77折起，開賣至今最受歡迎商品依序是：吸血鬼騎士memories（5）特裝版、鬼滅之刃布偶竈門禰豆子、高嶺之花寄語飄零特裝版。

博客來表示，受疫情影響，動漫大廠預購活動減少，今年周邊商品著重在設計師公仔預購安排，像是「Sonny Angel」將於8/1～8/15推出限量情人節福袋組，延續爆紅動漫神作《鬼滅之刃》熱度，推出系列周邊商品專區，刺激營收成長1成以上。此外，《鬼滅之刃》將於10月起陸續在台北、台中及高雄舉辦3場路跑活動，網站搶先開賣超早鳥獨家票，分別推出1,280元、2,080元兩種套組選購，其中首推2,080元套組，商品內含基本物資與後背包外，還能一次擁有北中南3場活動限定的頭巾。