功課差遭爸狠打！「裸體狂顫抖」蹲鄰居家門口　他求：阿姨別報警

▲三年級男遭父親虐打，裸身蹲鄰居家門口。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

廣東東莞一名三年級的男生疑遭父親虐打後，裸身顫抖地蹲在鄰居陳女士家門口，他說因為他學習不好，已經不是第一次被父親打。陳女士看他混身是傷要報警，男孩卻哀求不要。之後孩子父親在物業保安的陪同下來到陳女士家，得知她已報警，稱「不知道情況就不要亂說」。目前警方正做進一步調查。

綜合陸媒報導，東莞鳳崗鎮街坊陳女士反映，9月7日晚上，她家門口出現了一個全身赤裸的小男孩，而且身上有多處被打的痕跡，懷疑遭到了父母的虐待。男孩表示，「爸爸媽媽叫我滾蛋，所以我就走到這裡來了，阿姨拜託你不要報警，我擔心爸爸媽媽。」

隨後，陳小姐將男孩帶入屋內，將女兒的一條短褲給了他穿。男孩透露自己已經不是第一次遭遇父親虐打了。據了解，男童今年讀三年級，而至於被打的原因，他就說是因為自己學習不好。

由於小男孩始終不願透露自己的住址，陳小姐只好報警求助，不久後男童的父親在物業保安的陪同下來到了陳小姐家中。

陳小姐表示，男孩的父親得知她已經報警之後，情緒越發激動，「他很大聲說，不知道情況就不要亂說，我和我老公嚇一跳。」

據了解，男童一家就住在同棟的八樓，鄰居透露這一家是最近才搬過來的租戶。對於這件事，陳小姐表示，他們目前只是希望警方能夠介入，給予小朋友幫助。目前公安正在進一步調查處理中。