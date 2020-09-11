「丁允恭少年得志」486先生神分析醜聞：蠢爆了！萬人讚爆超中肯

▲丁允恭對於醜聞一事，直言很抱歉！（圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

總統府前發言人丁允恭被爆私生活荒誕，劈腿四女還逼迫Y女3次墮胎，成了政壇渣男代名詞。時常針砭時事的486先生也看不下去，直呼「丁允恭這個人就是因為少年得志，得意忘形過頭，所以幹出這種蠢事，蠢爆了！」

據《鏡週刊》報導，Y女痛訴，自己數度在局長辦公室與丁發生性關係，還必須穿著露屁股蛋的短裙，網襪、高跟鞋進行愛撫，「做完後，我得穿著性感服裝離開新聞局...我非常尷尬，那時好像妓女一樣！」

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如今桃色風暴成了民眾茶餘飯後的玩笑話，486先生也在臉書發表看法，「丁允恭這個人就是因為少年得志，得意忘形過頭，所以幹出這種蠢事，蠢爆了。」對此，486先生自嘲，「所以我一直慶幸我是中年才開始嶄露頭角，之前吃了很多苦，看盡人情冷暖，所以不被利益沖昏頭。哥這樣說你覺得有理嗎？」

底下掀起萬名網友熱議，「成功靠大頭，往往失敗於小頭」、「經商、政治最怕女色破功，最近的例子老闆小吃連鎖店開了30家左右，老闆有小三鬧離婚，老闆娘要分財產整個分崩離析，10年的成功，3年倒光」、「性欲愈強的人，和事業專注成反比」、「可以跟羅志祥組團」、「一碗粥就是有一顆老鼠屎」、「願打願挨的戲碼！分手不平和罷了」、「說到太中肯了，要以此為借鏡」。

面對名聲黑化，還丟了官位，丁允恭也首度發聲回應，「深深感到懺悔，對不起。」至於下一步計畫，他透露，自己感到茫然，不知以後要幹嘛，只能先這樣子。