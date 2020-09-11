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寶爺中風42天最後貼文曝光　神秘留言「不在人世預告」網全懂了

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寶爺中風42天「最後貼文」曝光　神秘預告（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

▲寶爺梁嘉銘。（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

網紅「寶爺」梁嘉銘驚傳中風倒下，妻子昨日發文證實事發於7月30日晚間，醫師一開始悲觀研判「不會再醒來」，所幸開刀後恢復狀況良好。回顧寶爺本人臉書上的最後貼文，當時一字一句中就留下了神秘的暗示，不過網友似乎未能看出端倪，甚至搞笑留言，「默哀、上香、家屬答禮」、「我們懷念你」。

寶爺7月30日晚間8時許在臉書發文，發出一篇「不在人世預告」，他預告接下來要閉關3天，全力準備中秋烤肉產品上架，呼籲所有人不管有事、沒事、大事、小事，「拜託不必不要不許用任何方式跟寶寶聯繫，很抱歉我不想分心。」

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接下來寶爺話鋒一轉安撫粉絲，表示每天應該還是會看狀況發發廢文，只是如果真的忙過頭就佛系看緣分了，「就當寶寶這三天過世了，周一還陽再會，謝謝大家。」

文中貼出後，粉絲多幽默配合寶爺的過世模擬，「家屬答禮」、「寶爺走好」、「我們懷念你」、「爺，記得我愛您，請務必活著回來」、「也要發新聞稿嗎」、「過世要辦告別式更多人耶」。

寶爺中風42天「最後貼文」曝光　神秘預告（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

▲寶爺妻子報喜，丈夫開刀後恢復狀況良好，已完全清醒且逐漸康復。（圖／翻攝梁嘉銘臉書）

隨著中風新聞曝光，大批網友忽然看懂了最後發文的用意，紛紛留言打氣，「不許再胡說了，等寶爺回來」、「早日康復，不要再開這種玩笑了」、「真的是話不要亂講才好，寶爺你這樣要嚇壞多少粉絲」、「又笑又哭的再回來看這篇文」。

寶爺妻子回憶，寶爺7月30日回家後突然乾嘔想吐，且全身不斷冒冷汗，送醫後連話都無法說清楚，送到急診室時狀況緊急，醫生提到要立刻開刀引流，「就這樣我簽了一疊同意書，包含一張病危通知單。」

手術結束後凌晨4點送進加護病房，寶爺陷入昏迷之中，到了8月1日他生日那天收到家屬祝福，沒想到竟然睜開了雙眼。醫師8月2日判定，寶爺已完全清醒，且可以正常出力握住物品，接下來神隱的日子都在復健，練習吞嚥、練習平衡，手腳都沒受損，記憶也都在，只是需要時間把每段記憶之間的關係找回來。

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