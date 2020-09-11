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遭「暗黑國家隊」重創！台灣優紙氣炸：6月起謠言滿天蒐證提告

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▲▼調查局破獲假口罩「首座暗黑版國家隊」！調查局中機站查獲現場曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲調查局中機站查獲現場曝光。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

調查局近日破獲國內首座地下口罩工廠，現場一共起出40萬片仿製醫療級口罩！而據了解，這間地下工廠的黃姓負責人，2、3月間有向國家隊公司「台灣優紙」購買少量醫療用口罩及包裝紙盒，接著便開始購買機台私下生產，並委託不知情之印刷公司偽製「台灣優紙」口罩包裝紙盒。對此，台灣優紙發聲明表示感到遺憾，鄭重否認有代工廠、預收現金等不實謠言，若後續仍有惡意中傷他們聲譽的消息，將採取法律行動。

▲▼調查局破獲「首座暗黑版國家隊」！起出40萬片仿醫療級口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲不肖業者竟仿冒口罩國家隊「台灣優紙」包裝盒，私下生產販售口罩。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署指出，日前接獲民眾反映台中地區某藥局疑似販售偽冒國家隊某公司之醫療口罩訊息，經檢察官指揮法務部調查局中部地區機動工作站進行蒐證後，發現黃姓負責人先於109年2月、3月間向國家隊公司「台灣優紙」購買少量醫療用口罩及包裝紙盒，自5月起以購買口罩生產機台、材料等方式，私設口罩加工廠，並委託不知情之印刷公司偽製「台灣優紙」口罩包裝紙盒，打著國家隊品質保證名義，製造、販賣偽冒口罩，並於7月起向中部藥局、廠商謊稱其為國家隊公司經銷商，對外販售偽冒口罩牟利，初估獲利逾新台幣500萬元。

對此，台灣優紙發聲明表示，公司為營運20年的正派公司，以誠信立業，2月開始加入口罩國家隊後更一直努力生產，但自從6月政府開放自由買賣後，一直陸續有黑心業者使用他們的品牌仿冒、混充，甚至還自製與他們公司相似的外盒，這讓他們感到非常氣憤與無奈。

台灣優紙強調，他們的口罩產品均為自身產製，過程皆經過嚴格的品質保證系統，層層嚴格把關，絕無委託不良代工廠生產之事；另外，他們為配合政府交辦任務，即便捨棄外銷訂單，犧牲應有之利潤也在所不惜，絕無預收現金之營業模式行為，故以上消息都是不實傳聞！由於此舉已損害他們企業聲譽及形象，甚至讓外界有所誤會，目前已透過管道逐一蒐證保存，未來將依法訴追造謠者的法律責任。

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▲暗黑國家隊賣假口罩...賺500萬！調查局曝「3細節」分辨真偽。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲專案小組查扣該地下工廠生產之偽冒醫療級口罩共40萬片。（圖／記者李忠憲翻攝）

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