黃偉哲視察營養午餐團膳業者　業者宣示使用國產豬肉請大家安心！

▲台南市長黃偉哲10日上午前往供應台南市校園營養午餐大佳便當廠和順廠視察，午餐團膳業者宣示使用國產豬肉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應美國豬肉明年開放，台南市長黃偉哲10日上午前往供應台南市校園營養午餐大佳便當廠和順廠視察，黃偉哲表示除了餐盒工廠做好源頭管理，提供營養衛生餐食外，散裝豬肉製品也要產地標示及源頭管理，讓消費者可簡單清楚辨認豬肉原產地，打造「學童安心、家長放心」的健康飲食環境。

為響應在地食材政策，由供應台南市校園營養午餐之「台南市餐盒食品商業同業公會」會員及相關校園團膳業者，於現場宣示校園午餐所使用的豬肉製品均使用本土豬肉，並由市長現場見證。

黃偉哲市長非常重視食安議題，現場也勉勵與會校園團膳業者，一起守護學童飲食健康。台南市擁有美食之都美譽，也是許多食品業者的重要聚落，由於美國豬肉開放在即，市府相關單位今年要做好準備，做好稽查、國產和進口肉品標示分流工作，並要求業者落實源頭管理、品質把關。

黃偉哲市長說，市府力推「國產豬」標章，從8月23日到現在推差不多10幾天，就已經領了將1千多張了。其實推國產豬標章是樂觀的，而且到2021年1月1日之前，還有3個多月的時間，何況中央的標章到10月才會來，台南市就已經超前部署，且已經推動了，到9月底的話，2千張應該是沒問題，將來可能還會更多，所以他覺得其實民眾應該已經習慣了，就是不吃美國豬肉。

黃偉哲說，在明年開始的稽查期，就可以針對沒有貼的，宣導可能含有瘦肉精，這樣的話業者就會為了要符合市場期待，可能會主動去貼，如果不貼，可能就會影響到他們的業績。那貼的人就必須要接受稽查，稽查如果不符合這個標章所標示的，就會被處分，這樣的機制應該是相當完善。

針對10月份中央又有一個標章推出，業者擔心說是不是兩個都要申請？黃偉哲指出，他覺得這個是不相背的，已經貼了台南市的部分，不必把他的招牌都貼滿各式各樣的標章，這也不是市府跟中央不同調。因這只是一個宣示，台南市率先超前部署，將來如果不管他是貼上台南市的，還是中央的標章，台南市都一律採認，也就是說，市府稽查一律是針對有貼標的，不管他是貼台南市的或中央的，最重要的是稽查。那不貼標章的市府就會宣導，用市場機制來做一個選擇跟評斷。

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