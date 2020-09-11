全國地檢署動員！高檢署下令...強力查緝假醫療MIT口罩

▲台灣高檢署已函令各地檢署全面查緝混充醫用口罩流入市面，確保國人健康。（圖／翻攝Google Map）

記者陳崑福／屏東報導

為防制混充醫用口罩流入市面，造成防疫破口，影響國人健康，台灣高檢署已發函督促各地方檢察署啟動查緝民生犯罪聯繫平台及防疫處理小組機制，加強與經濟部、財政部、衛生福利部暨其所屬地方機關合作，全力稽查，且查明有無涉及刑責，依法偵辦。

台灣高檢署說，近來海關查獲進口口罩上或其包裝上有不實實冒用「MD」（醫用）及「MIT」（臺灣製造）鋼印標示者，混入國產口罩中販售，引起民眾恐惶。

目前僅國內生產的醫用口罩得加上「MD」及「MIT」鋼印標示，亦僅能有這些口罩能進入實名制通路販售。若查獲進口業者工廠的口罩機組，含有「MIT」鋼印滾輪，或準備仿冒、或已冒用，甚至混入實名制通路者，皆是觸法行為。

台高檢說，為加強相關機關間之橫向聯繫，研商防制及應變處理措施，該署於9月14日召開「防制混充醫用口罩流入市面之應變處理」會議，由賴哲雄主任檢察官主持，邀集經濟部商業司、經濟部國際貿易局、經濟部標準檢驗局、經濟部工業局、財政部關務署、衛福部食品藥物管理署、中央流行疫情指揮中心物資組、臺灣士林地方檢察署、內政部警政署刑事警察署、法務部調查局等機關共同研商，集思廣益，全面強力查緝「偽」「MIT口罩」，維護國人健康。

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