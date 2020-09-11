大雷雨襲南台灣！10縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲部分縣市有午後雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央氣象局發布大雨特報，氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（１１）日嘉義至高雄、宜蘭地區及新北、桃園、南投、雲林、屏東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【14:04更新】氣象局針對「嘉義縣、臺南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時00分止。

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示警區域：

嘉義縣 大埔鄉

臺南市 柳營區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區

高雄市 甲仙區、杉林區、內門區

【13:35更新】氣象局針對「臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。

示警區域：

臺南市 龍崎區

高雄市 大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區

屏東縣 九如鄉、里港鄉

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天（１１日）盛行風向是西南至偏南風，各地大多為多雲透光的天氣，午後應留意局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，在山區活動應特別留意天氣的變化，另外清晨至上午西半部及東南部地區有局部短暫陣雨；至於溫度方面，沒下雨時仍顯悶熱，各地高溫約３３至３５度，外出請多補充水分並做好防曬措施。

根據氣象局預報，週六（１２日）位於華中地區的鋒面東移出海，通過台灣北部海面，北台灣水氣增、有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，其中北部地區及各地山區留意午後有局部大雨發生的機率；清晨至上午南部、東部及東南部地區偶有局部短暫陣雨。

下週日、下週一（１３日、１４日）此微弱鋒面離開後，風場轉為偏東北風，迎風面的東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲或多雲時晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，午後山區留意局部大雨。下週二至下週四（１５日至１７日）環境風場轉為偏南風或東南風，除迎風面的東南部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨外，其他地區大多為多雲時晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。