好天氣剩兩天！周二起「午後雷雨區」更擴大　低壓逼近雨彈炸全台

▲晴朗好天氣只剩兩天。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣多雲到晴，午後雷雨範圍也較小，中央氣象局表示，周一前天氣穩定，僅花東、恆春半島有局部陣雨，南部山區有午後雷雨。周二起水氣增加，午後雷雨範圍擴大，周三後一周則受低壓影響，各地整天都會有局部降雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，這幾天到周一前天氣穩定、水氣少，僅花東、恆春半島有局部陣雨，午後雷雨範圍也較小，只有南部山區會有雷雨，周日、周一各地都是多雲到晴的天氣型態。

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▲周二後低壓逼近，各地天氣不穩。（圖／記者李毓康攝）

劉沛滕表示，周二起風場轉為微弱南風、水氣增加，花東會有局部降雨，其他地區則以午後雷雨為主，降雨範圍也較這幾天更擴大。

劉沛滕指出，周三起受到台灣西南邊的低壓影響，海上水氣逐漸聚集，各地天氣不穩，都會有局部降雨，至於降雨範圍則還需觀察，不過周三起連續一周天氣都不穩，外出需多加留意。

▲海神颱風持續往日韓移動。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

另外，目前海面上只有強烈颱風「海神」，並無其他熱帶擾動生成，海神以每小時15公里速度，向北北西進行。預計明日以強颱之姿掃過日本西部，周一以中颱上限登陸韓國釜山。