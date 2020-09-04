周末涼爽像初秋！周二起「吹西南風」　各地整天都有雨

▲今日各地天氣多雲到晴。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣多雲到晴，南台灣午後有雷雨發生。中央氣象局表示，到周一前天氣相對穩定，中部以北幾乎都不會下雨，天氣形態類似「初秋」。周二起南方雲系北移、西南風增強，除宜蘭外，到周五各地整天都會有短暫陣雨或雷雨。

氣象局預報員李孟軒表示，周一前天氣相對穩定，明日北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後南部、東南部山區有雷雨。周日、周一則是恆春半島、東南部有短暫陣雨，午後南部山區、花蓮山區有雷雨。

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▲周二後西南風增強，各地整天都有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

李孟軒指出，周日、周一中部以北相對穩定，幾乎不會下雨。周二起南方雲系北移，西南風逐漸增強，除宜蘭外，各地整天都有局部短暫陣雨，宜蘭則是以午後雷雨為主，下雨的天氣將持續到周五。另外目前海面上僅有強颱「海神」，並無其他熱帶擾動發展。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，這周末天氣類似「初秋」，早晚較涼也偏乾，中午雖仍熱，但很舒服，不會那麼潮濕油膩，但在迎風面的北部靠山區或是南部，還是有零星短暫陣雨發展機會，東北部及東半部沿海要注意長浪。

▲海神颱風已增強為強烈颱風，持續往日韓移動。（圖／氣象局提供）

到了下周一晚到周二開始，南方的水氣將逐步北上，西南季風會再度增強，台灣附近的天氣會有一段時間較不穩定，水氣多，容易有午後陣雨或局部陣雨發展。

而下周東亞的天氣，又會是另外一個階段，台灣附近除了短暫受到西南季風增強的影響，未來還是要看太平洋高壓的動態，暫時有個空檔期，尚未有颱風馬上要發展趨勢，不過這時候在歷史統計上仍是颱風旺季，仍要保持關注。