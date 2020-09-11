實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

記者李佳蓉／綜合報導

本刊近日報導《「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦》一文引發網友熱議，許多人分享透過168斷食法成功剷肉的經歷。網紅《Ann Chiu安秋》則是正常的食用便當或滷肉飯等任何想吃的食物，加上每週固定運動2次，只花2週刮除肚子上厚重肥油、還練出馬甲線。她開心分享成果，對於大家的疑問也一一解答。

安秋在去年的Youtube頻道中指出，由於體脂飆高、身體浮腫，肚子堆了一層肥油，因此抱持著嘗試的心態展開14天的168間歇性斷食法實驗，每天控制在12～20點進食，雖略過早餐，但注重營養素分配，正常的食用便當、魯肉飯等任何想吃的食物，並達到每日總能量消耗（TDEE，Total Daily Energy Expenditure），其他16小時只能喝水、氣泡水、茶及黑咖啡。

安秋記錄第1天、第10天及最後一天斷食的身體狀況，實驗到了第14天，下腹已浮出性感馬甲線，和實測前的肥肚差距很大。她說，「限時進食」加上每週固定2次運動下，成果非常的好，體脂肪約掉了3%，驚呼「出乎我意料之外的好。」8小時進食的開始及結束時間，可依照個人生活作息往前或往後挪動，而減脂必須選擇適合且自己喜歡的方式進行才能長久。

提到「間歇性斷食」的原理，安秋解釋，它建立在一個胰島素假說上，人體在吃完一餐後8～10小時，會將體內的肝醣消耗完畢，藉由長時間的斷食以消耗身體多餘脂肪。

「恢復正常吃會不會復胖？」面對網友的疑問，安秋也一一解答，所謂的「恢復正常吃」若是攝取油炸物、珍奶等高熱量食物當然會復胖，其與間歇性斷食沒有關係，秉持挑選原型食物的態度，偶爾吃吃大餐也無所謂。每種減脂方式實施一段時間後回歸原本生活，難免會有些反彈，但要復胖至斷食前的樣子「基本上是不太可能」。

安秋說，減肥、減脂是很漫長的過程，最好的方式是將其養成生活習慣，如何挑選健康食物、養成健康習慣很重要，別把它視為痛苦的過程，而是融入生活中的一部份，就能維持完美體態。

安秋接著說，自己每天都固定12～20點執行168斷食法，對於身體而言也較好，若網友們想要更改時間，恐使中間的斷食時間不足16小時，「我覺得固定時間會比較好，但沒有一定要固定，自己覺得半小時上下落差倒還好。」

8小時內必須控制熱量嗎？安秋肯定的說「這是一定的」，8小時內不可能狂吃、猛吃，必須依照平時飲食習慣，按照營養素的分配，平均攝取蛋白質、澱粉及蔬菜，也會盡量挑選原型食物，但基本就是不吃甜也不吃炸物。

執行斷食法也要搭配運動，「減脂7分吃、3分動！」安秋透露自己一週至少2次重訓，每次1～1.5小時的重量訓練，有氧則是一週一次，運動讓體態更好。至於斷食可否喝豆漿、吃水果？她解釋，斷食的定義即為8小時外只能喝水、茶沒有熱量的食物，有熱量就不能吃。若運動時間在斷食時間，建議可提前1小時吃完最後一餐再去運動，否則運動過後嚴重的飢餓感反而引起不適；也可以挑在8小時內運動、再進食也可以。

安秋建議，一開始執行168斷食法飢餓感實在太嚴重，因此第一週可先從斷食14小時開始，循序漸進至第2週再斷食16小時，可依照個人體質及狀況實驗，並觀察自身身體變化。有些人認為168斷食法太困難，可試試「5：2輕斷食法」，一週中5天正常吃，另外2天必須將攝取熱量控制在500大卡內。但也提醒，若有特殊疾病請先諮詢醫師再進行。