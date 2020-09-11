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心跳快慢對3種人影響最大！　每分鐘大於70下死亡率增2倍

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常春月刊／編輯部整理

大多數人對高血壓保有警覺心，深怕得到中風或心臟病，然而極少有病人知道心跳快慢對健康的影響！在早年的醫學期刊中曾有報導，哺乳類的壽命和心跳快慢成反比，這些動物一生心跳總數大約10億下，如果心跳越快，壽命就越短；心跳對人類的影響雖不像對一般哺乳類動物這麼明顯，但根據推估，一個平均心跳70下的人，比起心跳只有60下的，平均壽命會少10年左右，甚至有的研究還發現心跳和癌症，糖尿病，心血管疾病的發生有密切相關。

心跳愈跳愈快　死亡率增2倍

新光醫院心臟內科魏承駿醫師所發表最新的心跳軌跡研究，分析金山地區3400名居民20年間的心跳軌跡，發現心跳變化的軌跡和死亡率有密切關係，心跳越快，死亡率是呈線性增加，平均心跳數10年內不斷上升的群眾，死亡率是心跳穩定群眾的2倍以上，而原本心跳很快的群眾，如果能夠把心跳控制下來，發生死亡的風險其實可以下降到和穩定群眾一樣的。

心跳變快是身體警訊　對這3種人影響最大

突然的心跳增加，可能要合理懷疑身體出了問題。魏丞駿醫師說，就目前的醫學研究，心跳的快慢對高血壓，心臟衰竭，及缺血性心臟病(冠心症) 的影響最大，尤其是心臟衰竭的病人，因一般典型的表現就是血壓低、心跳快，而加快的心跳會更加消耗已經疲累不堪的心臟，像是一個惡性循環，必須要打斷它，讓心臟休息，病人才能有好轉的機會。

高危險族群應每日監測心跳　培養良好生活型態

魏丞駿醫師提醒，培養健康的生活與運動習慣，改善心肺功能，除了每天監測自己的血壓外，更要注意心跳，尤其是高危險群的患者，即高血壓、心臟衰竭、缺血性心臟病，這些病人的心跳要控制的更嚴格，心跳大於70下死亡風險就開始增加了，請記住控制好你的心跳就和控制好你的血壓一樣重要。

（圖文授權提供／健康醫療網）

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