《孟婆客棧》1.1億超支喊卡！唐美雲歌仔戲團800字聲明：劇團已無力前行

▲《孟婆客棧》已殺青，但礙於後製預算超支且受到疫情衝擊，劇團表示「已無力前行」將暫停後期規劃。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

「唐美雲歌仔戲團」結合傳統與現代，融合音樂劇加美式情境劇概念的「原創歌仔戲單元連續劇」《孟婆客棧》，企圖打造屬於台灣文化的時尚歌仔戲，原訂在今年10月底、11月初於電視播出，不過今（10）日發出聲明喊卡，並表示當時為了營造完整冥界的世界觀，搭配CG特效鏡頭近3500顆，不斷往上追加預算、超出提案規模，卻受到疫情衝擊影響收入，全劇支出1.1億，嚴重超支，「劇團已無力前行」因此後期規畫一律暫停，希望明年2021能在電視及網路串流平台跟大家見面。

「唐美雲歌仔戲團」聲明全文如下：

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本劇團「唐美雲歌仔戲團」長年致力於歌仔戲的傳承和現代化，二年前和民視合作啟動「孟婆客棧」，作為本團第一部原創歌仔戲單元連續劇，結合音樂劇加美式情境劇的概念，期待打造屬於我們台灣文化的時尚歌仔戲，除了符合現代收視觀眾的口味，我們也想替之後的傳統戲文創作者，留下一個可參考的里程碑。原規畫8400萬預算，向文化部提案申請獲補助2100萬，剩餘部分由電視台和本團三方出資完成。

然而進入前置準備期時，為達文化部和電視台各方要求，我們決定以高規格古裝歷史劇的概念操作，針對故事的每位角色重新定製結合奇幻/古裝的手工戲服進百餘套，場景大至主景「孟婆客棧」、「閻王殿」，冥界大街，小至古廟雜景，全部搭景，搭配CG特效鏡頭近3500顆力求在視覺上營造完整冥界的世界觀，此舉雖然已超出當時提案的規模，但本團決定在8400萬的預算往上追加，每天追加場景預算，道具製作預算跟器材預算，我們非常確定「孟婆客棧」的目標不再只是完成交片播出而已，我們想要讓這個作品在推出的時候，沒有遺憾絕不妥協，對得起的觀眾，也對得起納稅人交的錢。

沒想到「新冠肺炎」爆發，原本擴增的外部投資臨時徹資，此時預算加上特效粗估已超支近1000萬，實際可挪用現金流只有約1500萬，考量到預定播出時程已近，我們決定讓拍攝照常，保障已簽約的工作人員和演員，開拍四個月，從疫情最高鋒每日百人劇組實名登記口罩防護，一路拍到宣佈當日零確診，我們沒有停工過一天，每一天都跟開拍第一天一樣，照著設計的最高規格，單機拍攝，求戲好，光好，工作人員工時正常，三十集劇本平均一天控制在五頁內。

只是肺炎的影響不只是投資者，也衝擊到劇團原本固定的演出收入，截至今年7月底殺青時，全劇支出1.1億，嚴重超支。考量到降低後期品質壓縮後製時程，從來就不會是我們的選擇，所以「唐美雲歌仔戲團」在此宣佈，我們無法繼續單獨支撐「孟婆客棧」的後期製作，面對3500顆特效鏡頭跟上檔時間的壓力，我們很誠實的跟所有支持過「孟婆客棧」的朋友跟戰友說聲抱歉，「孟婆客棧」一定得完成，但目前劇團已無力前行，所有「孟婆客棧」相關的後期規畫一律暫停，接下來的時間我們會積極透過銀行及各界協助，以未來版權募集資金及銀行貸款，再繼續投入後製，希望明年2021能在電視及網路串流平台跟大家見面。